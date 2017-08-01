Атамекеновцы ищут пропавшего сторонника

Переполох в партии "Ата Мекен" - там ищут бесследно исчезнувшего активного сторонника Нургазы Бакаева.

В штабе политической организации рассказали СМИ, что Нургазы Бакаев был постоянным участником всех акций и митингов в поддержку Омурбека Текебаева и Дуйшонкула Чотонова. Он присутствовал на заседаниях суда, однако вчера, 31 июля, перестал выходить на связь, сам он пропал, а телефон постоянно отключен. В партии не могут выяснить, где он, и подозревают, что Бакаева могли выкрасть.

Никаких подтверждений этой версии пока не приводится. Также неясно, что могло стать мотивом похищения активиста.

В пресс-службе ГУВД Бишкека "ВБ" сообщили, что из партии "Ата Мекен" в правоохранительные органы по поводу пропавшего активиста пока не обращались. Информация еще раз будет уточнена, но, по предварительным данным, заявление о пропаже Нургазы Бакаева в столичные РОВД не поступало.