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Атамекеновцы ищут пропавшего сторонника

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Кирилл Степанюк

Переполох в партии "Ата Мекен" - там ищут бесследно исчезнувшего активного сторонника Нургазы Бакаева.

В штабе политической организации рассказали СМИ, что Нургазы Бакаев был постоянным участником всех акций и митингов в поддержку Омурбека Текебаева и Дуйшонкула Чотонова. Он присутствовал на заседаниях суда, однако вчера, 31 июля, перестал выходить на связь, сам он пропал, а телефон постоянно отключен. В партии не могут выяснить, где он, и подозревают, что Бакаева могли выкрасть.

Никаких подтверждений этой версии пока не приводится. Также неясно, что могло стать мотивом похищения активиста.

В пресс-службе ГУВД Бишкека "ВБ" сообщили, что из партии "Ата Мекен" в правоохранительные органы по поводу пропавшего активиста пока не обращались. Информация еще раз будет уточнена, но, по предварительным данным, заявление о пропаже Нургазы Бакаева в столичные РОВД не поступало.

URL: http://www.vb.kg/364171
Теги:
Ата Мекен, ГУВД, митинг, суд, Бишкек
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Комментарии
Самат Камчыбеков
01.08.2017, 17:27
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ахахах, взрослый мужик один день не отвечает на звонки - пипец, пропал! да я в 17 лет так пропадал. 

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Антоха
01.08.2017, 17:32

пфахахахаха....да будет клоунада

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