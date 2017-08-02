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В Китае ввели ограничения в интернете для членов партии

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Согласно новым правилам, обнародованным во вторник, члены партии могут быть подвергнуты наказанию, если они посещают "незаконные сайты" или раскрывают секреты партии и руководства в интернете, передает TJournal. Члены партии нуждаются в разрешении, прежде чем регистрировать учетные записи в социальных сетях или создать группу в WeChat, которая содержит информацию о работе члена партии. Новые правила приняты в условиях резкого ограничения свободы слова перед XIX съездом КПК, который состоится во второй половине 2017 года.

В Китае уже закрыт доступ к социальным сетям Twitter и Facebook, а также некоторым новостным сайтам, например, New York Times. В мессенджере WeChat, ежедневное число активных пользователей которого составляет 768 млн человек, власти Китая могут блокировать пересылку картинок или сообщений с ключевыми словами, отмечает агентство.

URL: http://www.vb.kg/364177
Теги:
Интернет, Китай
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