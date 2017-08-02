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Форма жок. Патрульный без формы отобрал телефон у автовладельца

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Глеб Куренев

Чуть больше года назад в Кыргызстане создали патрульную милицию. Их особенностью была новая форма, видеорегистраторы и, конечно же, патрулирование города. Но, видимо, некоторые милиционеры о такой реформе не слышали.

О странном и, откровенно говоря, беспредельном инциденте рассказала в Facebook пользователь Назима Кайырбекова.

"Патрульные остановили машину, но остановивший был без формы и отказался представить удостоверение. Забрав же документы, не собирался их возвращать, на вопрос, где форма и удостоверение, увидев камеру, начал притворяться, что он там вообще не работает и в конце просто вырвал телефон, что является правонарушением. Один вопрос: когда закончится это хамство и беспредел?" - делится девушка.

Если мужчина не работает инспектором, то почему он забрал документы, сидел в машине патрульной милиции с номером B5222AH и так испугался объектива мобильного телефона? Пользователи социальной сети разглядели в нем сотрудника патрульной милиции, кроме того, о нем рассказали, что он часто стоит у остановки возле гипермаркета "Глобус" в 7-м микрорайоне, где расположен знак "40" и шабашит.

В ГУПМ Бишкека ситуацию пока никак не прокомментировали. Сейчас проводятся разбирательства.

URL: http://www.vb.kg/364179
Теги:
ДПС, Бишкек, Патрульная милиция
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