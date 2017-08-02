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Уголовное дело из-за травмирования семимесячной девочки не будет возбуждено

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Айдана Абдуваитова

Уголовное дело по поводу травмирования семимесячной девочки в Бишкеке не будет возбуждено. Информацию "ВБ" подтвердили в пресс-службе столичного ГУВД.

Там отметили, что в возбуждении уголовного дело отказано в связи с отсутствием состава преступления.

"По словам врачей, травмы получены не от прямого воздействия, как допустим, если бы мать побила ребенка. По словам матери, у малышки была оспа, высокая температура и она теряла сознание. Мама, видимо, имея мало опыта, пыталась привести ее в чувство. По показаниям женщины и ее соседей, в отношении ребенка не выявлена какая-либо угроза. На основании заключения экспертизы, изучив дело, следователи пришли к выводу, что отсутствует состав преступления, поэтому было отказано в возбуждении уголовного дела. Девочка сейчас в доме малютки, так как у матери еще недостаточно хорошие условия, она не может сама полноценно присматривать за ребенок. Сейчас комиссия будет рассматривать вопрос о возвращении ее матери", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, 28 июня в 3-ю детскую больницу поступила семимесячная девочка в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали ушиб головного мозга, множественные гематомы. Девочка несколько дней лежала в реанимации, и 3 июля ее перевели в отделение, а после выздоровления определили в дом малютки. По первичному показанию матери, ребенок упал с кровати.

URL: http://www.vb.kg/364180
Теги:
дети, избиение
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