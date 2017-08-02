Адвокат Текебаева попросил судью перенести процесс из-за похорон

Сегодня, 2 августа, в Первомайском суде города Бишкек проходит очередное судебное заседание по делу Омурбека Текебаева. Адвокат подсудимого обратился к судье с просьбой перенести процесс на завтра, 3 августа.

Причиной такого ходатайства стала кончина ветерана судебной системы.

"У нас же гуманный суд, все должны сходить попрощаться с ним. Я был в Верховном суде, все туда пошли. Его дети продолжают дело отца, работают в прокуратуре. Я считаю, мы должны тоже пойти, ведь он стоял у самых истоков судебной системы Кыргызстана", - сказал адвокат Омурбека Текебаева.

Однако служитель Фемиды решил продолжить судебный процесс. После чего начался просмотр видеоматериалов, прикрепленных к материалам дела. Однако после того как видео было просмотрено, начались проблемы с электроснабжением.

Электричество пропало на несколько минут, судья даже успел объявить о перерыве, однако свет вновь появился. Адвокат пошутил, что надо было пойти на похороны, но процесс продолжился.