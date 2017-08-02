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При нападении боевиков в Афганистане погибли 20 человек

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Как минимум 20 человек стали жертвами нападения боевиков на шиитскую мечеть в городе Герат на западе Афганистана, сообщает Евроньюс.

Еще как минимум 30 афганцев получили ранения и были доставлены в больницу. Многие находятся в критическом состоянии.

По имеющейся информации, в атаке участвовали двое боевиков. Сначала они убили охранников, затем ворвались внутрь мечети, где открыли огонь по прихожанам и бросили несколько гранат, после чего подорвали себя. Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.

URL: http://www.vb.kg/364182
Теги:
Афганистан, нападение, теракт
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