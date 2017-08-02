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МВД: За слабую борьбу с наркотиками наказан ряд руководителей УВД

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Кирилл Степанюк

На состоявшейся коллегии в МВД состоялся разбор полетов по итогам оперативно-следственной работы в первом полугодии 2017 года. На ряд руководителей региональных подразделений наложены дисциплинарные взыскания.

"За серьезные недостатки в организации оперативно-служебной деятельности вверенных подразделений, за низкие показатели по борьбе с незаконным оборотом наркотиков решением коллегии МВД руководители УВД Ошской области, УВД города Ош, заместитель начальника УВД Баткенской области наказаны в дисциплинарном порядке", - сообщила пресс-служба МВД.

Кроме того, на заседании, проходившем под председательством главы силового ведомства, руководители подразделений подверглись критике за недостаточную работу по предотвращению и профилактике подростковой и детской преступности. "Наказаны в дисциплинарном порядке руководители ГУВД г. Бишкек, ГУВД Чуйской области, а также заместители начальников УВД г. Ош, УВД Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей", - говорится в официальном сообщении.

Глава МВД поставил задачу каждому руководителю подразделения, обозначил приоритетные направления работы МВД КР. Он также отметил, что необходимо усилить оперативно-следственные мероприятия, направленные на раскрытие и расследование преступлений прошлых лет, организовать соответствующие мероприятия по розыску и задержанию преступников.

Также министр дал поручение патрульной милиции активизировать работу и принять неотложные меры по сокращению и предотвращению дорожно-транспортных происшествий и детского дорожно-транспортного травматизма.

URL: http://www.vb.kg/364183
Теги:
ДТП, наркотики, преступление, Патрульная милиция, Кыргызстан, МВД
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