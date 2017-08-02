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Французский Кале отказался создавать улучшенные условия для беженцев

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Власти французского города Кале отказались выполнять распоряжение суда, в соответствии с которым они должны обеспечить более благоприятные условия для беженцев, передает RT.

Отказ выполнять судебное решение правительство Кале объяснило тем, что создание улучшенных условий спровоцирует новый приток беженцев в страну.

"Новые "Джунгли" могут появиться в любой момент, если мы не проявим осторожность <...>. Мы в любом случае отказываемся выполнять распоряжение суда. Мэр Кале уже (предусмотрел. - прим. ред) всё - душевые, туалеты, лагерь (для беженцев. - прим. ред). Однако мы каждый раз видим, как это превращается в катастрофу", - сказал англоязычному сайту RT заместитель мэра Кале Филипп Миньон.

Он отметил, что город предпринимал все усилия для того, чтобы помочь тысячам прибывших беженцев, однако, по словам Миньона, без чёткого плана по приёму мигрантов все усилия бесполезны.

Ранее высший суд Франции постановил, что правительство Кале должно создать улучшенные условия для беженцев.

URL: http://www.vb.kg/364189
Теги:
суд, Франция, беженцы
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