Вирус Зика добрался до США

В американском штате Флорида зафиксирован первый в этом году случай заражения вирусом Зика через половой контакт, сообщает Росбалт со ссылкой на департамент здравоохранения штата.

Речь идет о жителе округа Пинеллас, который после поездки на Кубу заразил своего партнера. Оба теста на заболевания дали положительный результат.

"Сегодня департамент здравоохранения Флориды объявляет, что первый случай заражения вирусом Зика в 2017 году подтвержден в округе Пинеллас. Нет никаких доказательств передачи вируса через укусы москитов где-либо во Флориде", - говорится в сообщении ведомства.

В настоящий момент в штате зафиксировано 118 случаев заражения вирусом, в большинстве случаев инфекцию привозили из зарубежных поездок.

Самая крупная вспышка заболевания вирусом Зика зафиксирована в Бразилии. По данным эпидемиологического бюллетеня, с 1 января по 15 апреля 2017 года там было зарегистрировано 7911 предполагаемых случаев заражения вирусом.

Лихорадка Зика - острая инфекционная болезнь обезьян, которая иногда передается человеку. Переносчиками вируса являются комары.