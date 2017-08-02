Погода
$ 68.81 - 69.15
€ 80.60 - 81.82

Более 42% кыргызстанцев доверяют избирательной системе

143  0
Наталья Ли

Коалиция за демократию и гражданское общество провела общенациональный телефонный социологический опрос для выявления степени социальной активности и гражданского участия кыргызстанцев, а также уровня их доверия к избирательной системе и государственным институтам Кыргызстана.

По результатам опроса оказалось, что 39,6% респондентов не доверяют существующей избирательной системе. Остальные 42,4% придерживаются обратного мнения, а 18% затрудняются ответить. Высокое недоверие к существующей избирательной системе больше всего выражают городские жители Джалал-Абадской (70%) и Таласской (61,5%) областей.

51,1% респондентов, которые знают, кто такие независимые наблюдатели, не согласны с нововведениями в законодательстве о выборах президента относительно лишения наблюдателей права свободного передвижения внутри помещений УИК и обжалования нарушений.

60,7% опрошенного населения не проявляет социальную активность каким-либо образом. 34,4% респондентов отметили, что они выражают свою социальную активность различными способами.

Наиболее распространенными видами социальной активности среди кыргызстанцев оказались благотворительность, или помощь уязвимым слоям населения (10,8%), волонтерская деятельность, или общественно полезные работы (7,3%) и 4,3% опрошенных ответили, что проповедуют и призывают людей к религии.

По результатам опроса, в тройку государственных институтов, которым население не доверяет более всего, вошли:

  1. органы внутренних дел - 13,2%;
  2. суды - 12,4%;
  3. Жогорку Кенеш - 9%.

По мнению кыргызстанцев, приоритетными секторами экономики для развития Кыргызстана являются:

  1. сельское хозяйство - 37%;
  2. туризм - 15,2%;
  3. промышленность - 11,9%;
  4. торговля - 11,4%.

URL: http://www.vb.kg/364194
Теги:
выборы, статистика, экономика
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  