Более 42% кыргызстанцев доверяют избирательной системе

Коалиция за демократию и гражданское общество провела общенациональный телефонный социологический опрос для выявления степени социальной активности и гражданского участия кыргызстанцев, а также уровня их доверия к избирательной системе и государственным институтам Кыргызстана.

По результатам опроса оказалось, что 39,6% респондентов не доверяют существующей избирательной системе. Остальные 42,4% придерживаются обратного мнения, а 18% затрудняются ответить. Высокое недоверие к существующей избирательной системе больше всего выражают городские жители Джалал-Абадской (70%) и Таласской (61,5%) областей.

51,1% респондентов, которые знают, кто такие независимые наблюдатели, не согласны с нововведениями в законодательстве о выборах президента относительно лишения наблюдателей права свободного передвижения внутри помещений УИК и обжалования нарушений.

60,7% опрошенного населения не проявляет социальную активность каким-либо образом. 34,4% респондентов отметили, что они выражают свою социальную активность различными способами.

Наиболее распространенными видами социальной активности среди кыргызстанцев оказались благотворительность, или помощь уязвимым слоям населения (10,8%), волонтерская деятельность, или общественно полезные работы (7,3%) и 4,3% опрошенных ответили, что проповедуют и призывают людей к религии.

По результатам опроса, в тройку государственных институтов, которым население не доверяет более всего, вошли:

органы внутренних дел - 13,2%; суды - 12,4%; Жогорку Кенеш - 9%.

По мнению кыргызстанцев, приоритетными секторами экономики для развития Кыргызстана являются: