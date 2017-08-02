Счетная палата: В НАН КР выявлены финансовые нарушения на 2,9 млн сомов

Счетной палатой КР по итогам аудита использования бюджетных, специальных и иных средств в Национальной академии наук КР и её структурных учреждениях за 2015-2016 годы установлены финансовые нарушения на 2,9 млн сомов.

Из них недостача денежных средств и товарно-материальных ценностей составила 0,1 млн сомов, необоснованные выплаты заработной платы – 1,1 млн сомов, необоснованное списание материальных ценностей, денежных средств – 0,2 млн сомов, переплата по командировочным расходам и нецелевое использование государственных средств – 0,2 млн сомов.

Дополнительно начисленные доходы бюджета, а именно арендная плата, подлежащая перечислению в бюджет, составили 1,3 млн сомов.

В материалах аудита отмечается, что необоснованные выплаты надбавок к должностным окладам на 1,1 млн сомов выявлены и в Институте геологии им. М.М. Адышева. Из них, 0,5 млн сомов были выплачены в 2015 году, 0,6 млн - в прошлом году.

В НАН также выявлены резервы и потери бюджета на 2,4 млн сомов, в том числе: сверхнормативные расходы товарно-материальных ценностей – 0,8 млн сомов, нарушения при выплате заработной платы – 0,3 млн, другие резервы и потери бюджета – 1,3 мл. сомов.

По итогам аудита руководству Национальной академии наук предписано принять необходимые меры по устранению выявленных финансовых нарушений и недостатков и не допускать их в дальнейшей деятельности.