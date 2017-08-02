Погода
$ 68.81 - 69.15
€ 80.60 - 81.82

Счетная палата: В НАН КР выявлены финансовые нарушения на 2,9 млн сомов

136  0
ВБ

Счетной палатой КР по итогам аудита использования бюджетных, специальных и иных средств в Национальной академии наук КР и её структурных учреждениях за 2015-2016 годы установлены финансовые нарушения на 2,9 млн сомов.

Из них недостача денежных средств и товарно-материальных ценностей составила 0,1 млн сомов, необоснованные выплаты заработной платы – 1,1 млн сомов, необоснованное списание материальных ценностей, денежных средств – 0,2 млн сомов, переплата по командировочным расходам и нецелевое использование государственных средств – 0,2 млн сомов.

Дополнительно начисленные доходы бюджета, а именно арендная плата, подлежащая перечислению в бюджет, составили 1,3 млн сомов.

В материалах аудита отмечается, что необоснованные выплаты надбавок к должностным окладам на 1,1 млн сомов выявлены и в Институте геологии им. М.М. Адышева. Из них, 0,5 млн сомов были выплачены в 2015 году, 0,6 млн - в прошлом году.

В НАН также выявлены резервы и потери бюджета на 2,4 млн сомов, в том числе: сверхнормативные расходы товарно-материальных ценностей – 0,8 млн сомов, нарушения при выплате заработной платы – 0,3 млн, другие резервы и потери бюджета – 1,3 мл. сомов.

По итогам аудита руководству Национальной академии наук предписано принять необходимые меры по устранению выявленных финансовых нарушений и недостатков и не допускать их в дальнейшей деятельности.

URL: http://www.vb.kg/364196
Теги:
Счетная палата, Академия наук
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  