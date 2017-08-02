Кто возглавит правительство? В числе претендентов - Исаков и Ибраимов

Главная политическая интрига августа: кто возглавит правительство Кыргызстана после того, как Сооронбай Жээнбеков оставит должность? Действующий премьер уйдет в отставку после того, как будет официально зарегистрирован как кандидат в президенты страны.

В СДПК по поводу того, кто может возглавить кабинет министров, не распространяются. В партии власти ограничились сообщением о том, что 21 августа планируется созыв внеочередной сессии парламента, на котором будет утвержден новый премьер и члены правительства. При этом было подчеркнуто, что каких-то серьезных рокировок или переназначений ожидать не стоит.

Такие действия на политической арене свидетельствуют о том, что социал-демократы очень серьезно подходят к тому, кому доверить важные рычаги управления государством во время избирательной президентской кампании и в поствыборный период. Вариант с назначением временно исполняющего обязанности из числа действующих вице-премьеров не рассматривается, ставка делается на серьезную и полновесную фигуру, которая будет нести ответственность за все, что происходит в стране.

На недавней большой пресс-конференции в Чолпон-Ате президент Алмазбек Атамбаев поделился с журналистами мнением о том, что правительство, которое будет сформировано и утверждено в ближайшее время, проработает до 2020 года. То есть до истечения срока полномочий нынешнего состава Жогорку Кенеша. Все это лишний раз подчеркивает, что политическое руководство страны и депутаты сейчас решают очень непростую дилемму – кому доверить второй по значимости пост в государстве. Тем более что после проведенной реформы Конституции премьер-министр в Кыргызстане - это действительно мощная фигура, наделенная широкими полномочиями.

В экспертном сообществе, рассуждая о том, кто является наиболее вероятным претендентом на должность премьер-министра, говорят о двух кандидатурах - руководителя аппарата президента Сапара Исакова и мэра Бишкека Албека Ибраимова.

Нынешний градоначальник, только вступив в должность, стал объектом нападок как протеже Атамбаева. Однако сейчас Ибраимов, который избегает публичности и не увлекается самопиаром, считается одним из самых продуктивных и полезных мэров столицы. Нынешний глава муниципалитета далек от интриг и находится в тени ярких политических событий или баталий. Между тем бишкекчане своими глазами видят, как меняется инфраструктура столицы. По большому счету, сейчас в Бишкеке проводится беспрецедентный по своим масштабам ремонт дорог.

Наверное, это правильно, когда хозяйственника судят по его делам, а не по тому, сколько он провел времени в телевизионном эфире. Горожане имеют возможность сами делать выводы по поводу эффективности и полезности мэра, хотя бы по качеству работы коммунальных служб и муниципальных предприятий.

Эксперты считают, что тот объем работы, который тянет Албек Ибраимов, не позволит ему стать премьер-министром. Сначала мэр Бишкека должен довести до логического завершения те дела, которые уже начаты.

По мнению политолога Бакыта Бакетаева, в нынешних условиях как кандидату в премьер-министры предпочтение может быть отдано Сапару Исакову. Аналитик, считает, что на всех занимаемых должностях в течение последних шести лет нынешний руководитель администрации президента доказал свою эффективность и продемонстрировал иммунитет к различного рода политическим интригам.

"Он очень качественно и точно исполнял свои обязанности, на тех постах, где находился. Кроме того, Сапар Исаков стоит у истоков большой программы - "Таза Коом". Этот проект по созданию чистого государства и общества позиционируется как национальная идея. Единственный, так сказать, "недостаток" этого кандидата в премьеры - это его молодость, хотя сейчас, когда речь идет об очищении политических элит и борьбе с системной коррупцией, это большое преимущество Исакова", - считает Бакетаев.

В любом случае интрига с назначением премьера пока сохраняется. Хотя уже сейчас очевидно, что случайному человеку или временщику это пост однозначно не достанется. Выборы выборами, но правительство должно готовиться к зимнему отопительному периоду и осенним полевым работам.