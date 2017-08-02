Сына Райкана Тологонова не привезли в суд. Он заболел

То, что покрыто следственной тайной, нам, журналистам, понятное дело, пока не доступно. Будем опираться на открытые источники.Началось всё, пожалуй, с того, что в декабре 2011 года трое арестантов Бишкекского СИЗО-1 - Абдулла Юсупов, Дастан Оморов и Азамат Шергазиев - обратились с заявлением в парламент. Эта троица сидела по обвинению в мародёрстве во время апрельских революционных событий 2010 года. Отдуваться за всё самим, как объясняли они в своём заявлении, им не хотелось."7 апреля 2010 года, - писали эти трое сидельцев, - сегодняшние новые власти О. Текебаев, Б. Шерниязов, Р. Тологонов, Т. Мадылбеков использовали нас. По их приказу мы захватили около тридцати особняков и офисов, которые принадлежали Бакиевым. Министр внутренних дел Болот Шерниязов сам участвовал в этом". Далее шли сенсационные подробности.Эти подробности чуть позже подтвердила и дополнила группа женщин, также участвовавших в мародёрстве (в том числе супруга одного из арестантов). "За разграбление домов Бакиева, его семьи и приближённых нам обещали квартиры, машины и земельные участки, - рассказали они на пресс-конференции в феврале 2012 года, - Райкан говорил: "Делайте всё, что я скажу. Не бойтесь, вам ничего не будет".Но не получили рядовые мародёры ничего - ни обещанных денег, ни квартир, ни участков, ни машин, ни должностей, которые им тоже обещали. Оттого и стали разговорчивыми.В апреле 2012 года президенту Атамбаеву был направлен секретный рапорт от тогдашнего председателя Государственной службы исполнения наказаний Шейшенбека Байзакова, к которому также обратились с заявлениями трое вышеупомянутых арестантов СИЗО-1. "При изучении данного вопроса, - докладывал главе государства генерал Ш. Байзаков, - вскрылась целая цепь преступлений, совершённых известными политиками в дни апрельской революции 2010 года. В то время, когда на площади Ала-Тоо собирали тела погибших граждан, Болот Шерниязов, Турат Мадылбеков, Райкан Тологонов, Омурбек Текебаев, сколотив и вооружив банду молодчиков, занимались грабежами и мародёрством, подвергая опасности жизни молодых необученных и необстрелянных ребят".Рапорт (текст которого позже попал в СМИ) пестрел множеством деталей. Картина открывалась такая.Абдулла Юсупов, бакиевский земляк, уроженец Сузакского района Джалал-Абадской области (довольно мутный тип с судимостями), дружил с сыном Жаныша Бакиева. Незадолго до апрельской революции его перевербовали "атамекеновцы". В марте 2010 года, по словам Юсупова, его пригласил на встречу Райкан Тологонов - в ту пору председатель бишкекской организации партии "Ата Мекен". Встреча проходила в бишкекском офисе по адресу: улица Куренкеева, 174 - в доме, который предоставил для партии "Ата Мекен" экс-министр иностранных дел Аликбек Джекшенкулов.При той встрече, по словам Юсупова, присутствовали его подельник Оморов, а также видные "атамекеновцы" - Текебаев, Шерниязов, Мадылбеков. Тологонов предложил Юсупову сотрудничать с партией, пообещав после революции продвинуть его на пост руководителя всей узбекской диаспоры Кыргызстана. Попросил, в частности, поделиться информацией о собственности Бакиевых. А также внедриться поглубже в ближайшее бакиевское окружение и выведывать его планы по работе против оппозиции.После этого разговора Юсупов уехал домой на юг. Потом уже, в ходе следствия, открылась любопытная деталь. Незадолго до апрельской революции Юсупова задержал Сузакский РОВД за хранение оружия.Райкан Тологонов помчался в Джалал-Абадскую область и вызволил Юсупова. Что он для этого предпринял, покрыто мраком, но экспертиза признала пистолет, с которым попался Юсупов, непригодным к стрельбе.6 апреля 2010 года, по словам Юсупова, его срочным телефонным звонком вызвал в Бишкек Райкан Тологонов, велев взять с собой команду молодых парней. Прибывших в столицу 7 апреля Юсупова и его команду Тологонов разместил на "базе", находившейся на углу улиц Боконбаева и бульвара Молодой Гвардии, и вооружил винчестерами и пистолетами, "прикрепив" эту группу к своему сыну Мусе. В тот же день в условиях революционного хаоса эта бригада начала действовать."Группа на 4-5 автомобилях передвигается по городу и везде действует по одному сценарию, - так описывал в своём рапорте дальнейшие события генерал Ш. Байзаков. - Молодые люди под предводительством Райкана Тологонова вместе с его сыном, Болотом Шерниязовым и Туратбеком Мадылбековым (последний сразу после революции был назначен комендантом Бишкека), находясь на постоянной телефонной связи с Омурбеком Текебаевым, буквально грабят дома и офисы по следующим адресам: Панфилова - Боконбаева (Адыл Бакиев); Московская - Правды (Искендер Жаныбекович Бакиев); Южная магистраль - пр. Мира (Жаныш Бакиев); ШВК, ул. Манаса (Жаныш Бакиев); "Fashion Club" (Куштар Жусупбекович Салиев); "Манас банк", ул. Логвиненко (Максим Бакиев). Имеется полный список и видеозаписи с объектов.Всего за несколько дней рейдерству и мародёрству были подвергнуты 32 объекта собственности. Молодых людей под предводительством нынешних депутатов партии "Ата-Мекен" сопровождали два микроавтобуса со снятыми сиденьями, подготовленные для перевозки грузов. Постоянно рядом с Мадылбековым и Тологоновым находился нотариус, который практически на месте переоформлял объекты на новых людей, приближённых к Мадылбекову, Тологонову, Шерниязову, Текебаеву. Выносились сейфы, ценные вещи, оружие, с парковок при помещениях угонялись автомобили. Ребятам объясняли, что всё вывозится в некий гараж Жогорку Кенеша для последующей передачи в госсобственность. На нескольких точках была перестрелка с охранявшими помещения людьми - предположительно это были сотрудники СГО. Среди людей Юсупова были раненые".Одной только ночью с 7 на 8 апреля 2010 года, согласно рапорту, мародёрско-рейдерская "работа" этой бригады не ограничилась. Очень интересный эпизод произошёл 9 апреля."Ребят, - говорилось в рапорте, - привезли в частный дом, где находилась лаборатория, в которой работали китайцы. Иностранцев уже не было. Дом находился под охраной СГО. На место по телефонному звонку прибыли Шерниязов и Мадылбеков и сняли охрану. Люди из команды Тологонова в присутствии Мадылбекова и Шерниязова вынесли из дома все ценности, включая 1,5 тонны золотой пыли, расфасованной по 1 килограмму в опломбированные пакеты. Всё загружалось в микроавтобусы и вывозилось по адресу, указанному водителям. Когда отгрузка уже была завершена, по вызову хозяина дома прибыл спецназ, но Мадылбеков и Шерниязов урегулировали конфликт, и ребят вместе с Тологоновым беспрепятственно отпустили".В своём заявлении в Жогорку Кенеш арестанты СИЗО-1 этот эпизод описывали так:"В лаборатории Максима Бакиева, занимавшегося золотом вместе с китайцами, на улице Горького находились люди, которые представились помощниками Болота Шерниязова. Они были в автомашине "Лексус-470" с государственным номером 1000 МVD (сразу после революции, напомним, Болот Шерниязов - или Болот Шер, как он позже себя назвал - занимал во временном правительстве должность и.о. министра внутренних дел). В лаборатории нас задержали около двадцати вооружённых людей из СНБ. Но Райкан Тологонов сразу же позвонил Текебаеву, а тот Болоту Шерниязову, и люди из СНБ нас отпустили. Сказали: "Мы должны решить комиссионно, как поступить с найденным золотом, а затем cдать его в государственные органы".Как известно, никакое золото в столь огромных количествах после апрельской революции в казну государства не поступало. Куда же оно делось? По чьим карманам расползлось, кого обогатило?А лабораторию эту (где, насколько известно, перерабатывалось золотое сырьё с рудников Казармана и отправлялось за границу) потом вообще заволокло туманом. Генпрокуратура вначале сообщала, что и хозяин дома, где располагалась лаборатория, и китайский предприниматель, занимавшийся переработкой золота, начали сотрудничать со следствием, и обещала обнародовать подробности по окончании расследования. А "по окончании" вдруг объявила, что сам факт существования лаборатории не подтверждается.Ещё в одном эпизоде признаний Юсупова появился Эмильбек Каптагаев - будущий руководитель аппарата временного правительства, затем руководитель аппарата временного президента Розы Отунбаевой. Он, по словам Юсупова, уговорил его "надавить" на тогдашнего муфтия Мураталы Жуманова и вынудить того уйти в отставку. Позже выяснилось, что Юсупов с "группой неизвестных лиц" действительно неоднократно приезжал в муфтият, в результате чего муфтий подал в отставку.Следующее задание, которое, по показаниям Юсупова, он получил - поджечь дома Бакиевых в их родовом селе Тейит в Сузакском районе. Это задание он не выполнил, согласившись лишь предоставить людей на месте. "Доподлинно известно, - говорилось в рапорте, - что Асылбек Текебаев (младший брат О. Текебаева) до прихода населения в дом Бакиевых вывез ценности и организовал поджог вместе с молодыми людьми, которых ему предоставил Юсупов". Официально же до сих пор считается, что руководил поджогом сепаратист Кадыржан Батыров - за что, в числе прочего, он и был заочно осуждён."Во время работы депутатской комиссии, расследовавшей межэтнический конфликт на юге Кыргызстана в июне 2010 года, - говорилось далее в рапорте генерала Ш. Байзакова, - в областной госадминистрации Джалал-Абада "атамекеновцы" просили Юсупова найти продажных узбеков, которые за деньги расскажут под видеозапись комиссии, что узбеки, а не Асылбек Текебаев, стоят за поджогами. Для этих целей Райкан Тологонов прибыл в Джалал-Абад за неделю до приезда членов комиссии. Он выдал авансом денежные средства для вербовки людей. Предполагалось организовать примерно 15 "свидетелей" поджога, каждому было обещано по 200 долларов. Талант Мамытов, депутат от "Ата-Журта", с которым Юсупов был знаком ранее, узнав о таком "заказе", призвал Юсупова взяться за ум и рассказать всю правду комиссии. Понимая, что на самом деле подобное может привести к дальнейшему обострению конфликта, Юсупов задумался и остановил действия по подготовке заказа Тологонова".Много ещё разных фактов упоминалось в рапорте - в том числе о том, как уже сидевшему в СИЗО-1 Абдулле Юсупову пытались заткнуть рот. И много ещё разных интересных фамилий...