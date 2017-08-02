Возможно ли установление нового семейно–кланового режима?

Трагическая история правления и падения семейно-клановых режимов Акаевых и Бакиевых оставила глубокий след в общественном сознании Кыргызстана, можно говорить даже о некой психологической травме целого народа.

Несмотря на попытки как-то переинтерпретировать (переистолковать) недавний тяжелый опыт и как-то оправдать свергнутых президентов, мол, Акаев и Бакиев были хороши как главы государства, во всем виноваты близкие, уже понятно, что народ не потерпит установления нового семейного правления. Довольно странный аргумент: якобы свергнутые президенты стали заложниками своих семей, близких родственников. Хотя понятно, что они хотели такого беспредела, они поверили в незыблемость своего правления. Постоянно манипулируя законами, внося поправки в Конституцию, и Акаев, и Бакиев пытались продлить пребывание на посту президента, которого с каждым референдумом наделяли почти диктаторскими полномочиями. Но история повернула свой ход иначе, в итоге один в Москве, другой - в Минске. Нынешний президент Алмазбек Атамбаев, которого все шесть лет его правления пытались обвинить в каких-то тайных помыслах и хотели приравнять к свергнутым Акаеву и Бакиеву, повел себя нестандартно, и даже радикально. Но все действия Атамбаева выглядят "вопиющим случаем", только если исходить из реалий политической культуры, которая сложилась не только в Кыргызстане, но и во всем регионе Центральной Азии. Вместо того, чтобы принять меры к продлению своего пребывания на посту президента, Атамбаев поддержал поправки в Конституцию, которые значительно ограничили полномочия главы государства.

Атамбаева оценивают по-разному: кто-то его возносит, кто-то поносит. Но то, что он впервые в политической истории Кыргызстана, всей бывшей советской Средней Азии уходит добровольно с поста – это само по себе большое историческое событие, которое может сильно повлиять на политические процессы всего региона. Впрочем, оценка шага Атамбаева – дело будущего.

С началом выдвижения политиков как будущих кандидатов в президенты вновь ожили "призраки и привидения" прошлого, снова заговорили о возможности установления семейного правления.

Причем используя это как один из методов воздействия на общественное мнение и попытку дискредитации одного потенциального претендента на верховный пост страны. Речь идет о Сооронбае Жээнбекове – выдвиженце от СДПК. Как аргумент того, что нынешний премьер непременно установит семейно-клановый режим, стали его братья и другие родственники. Конечно, аргумент сомнительный, если исходить из традиции кыргызов, чьи семьи, как правило, были многодетными и сейчас, несмотря на определенный пересмотр вопросов планирования семей в сторону ограничения численности детей, достаточно многодетных семей. Правда, само понятие многодетная семья изменилось.

Но если исходить из того, что пережил народ, такой подход для очернения возможного фаворита на президентских гонках выглядит вполне разумно. Однако почему-то умалчивается тот факт, что почти все политики, которые выдвигаются как кандидаты в президенты, отнюдь не круглые сироты или бобыли.

Вообще-то у кыргызов понятие "круглая сирота" - тоже понятие относительное, так как обязательно найдутся родственники. Есть даже расхожая шутка о том, что стоит встретиться двум кыргызам и поговорить, так по ходу разговора они обнаружат, что они родственники, найдется обязательно линия в генеалогии, которая выявит родственность.

Поэтому стоит устранить пробел насчет других претендентов на пост президента. И если исходить из логики тех, кто в братьях, сестрах и других родственниках видит угрозу установления семейно-кланового режима, то каждый политик, который имеет многочисленную родню, - потенциальный преемник Бакиева или Акаева. Возьмем, к примеру, Омурбека Бабанова, Темира Сариева, Бакыта Торобаева и Сооронбая Жээнбекова. И все наглядно рассмотрим в таблице, которая дана ниже. Опять же, исходя из посылов тех, кто качает тему возможности семейного правления, каждого политика условно назначим главой клана и рассмотрим вероятный состав семейного правления, но уже исходя из реального трагического опыта Акаевых и Бакиевых. Итак, смотрите ниже…

Думаю, что из таблицы, если снова же исходить из посылов тех, кто пытается видеть в родне политиков угрозу установления семейного правления, вытекает – каждый претендент может повторить путь Акаева и Бакиева. Сразу оговорюсь, что таблица составлена только на основе имеющихся данных в открытом доступе, то есть показаны не все родственные связи. Нет здесь сватов, родственников по материнской линии, которые тоже играют немаловажную роль для кыргызов.

И заметьте, у каждого из вышеуказанных политиков есть возможные претенденты на роль Максима Бакиева или Айдара Акаева. Есть братья, сестры, которые могут примерить на себя роль Жаныша Бакиева или других не менее известных братьев свергнутого президента. Или же есть дочери, которые могут навязать кыргызстанцам "зятя кыргызского народа", которым являлся муж Бермет Акаевой Адиль Тойгонбаев, осужденный за свои деяния на большой срок лишения свободы за свои темные делишки.

Стоит также отметить, среди родственников указанных политиков есть и предприниматели. К примеру, некоторые из сестер Бабанова достаточно успешно ведут бизнес в различных сферах. А у Торобаева - два брата, сестра и супруга являются достаточно успешными предпринимателями, заняты в мукомольном бизнесе.

Одним словом, у всех указанных претендентов на пост президента набирается "букет интересов", который можно рассматривать как потенциальную угрозу и предпосылку установления семейно-кланового режима. Но подчеркиваю, что вся эта псевдологическая схема выстроена из посылов горе-политтехнологов, которые решили спекулировать на горьком опыте народа и оживить призраки прошлого, завалить одного из фаворитов предстоящих президентских выборов.

Только вот не учитывают эти политтехнологи и повторяющие за ними люди об угрозе установления семейного правления один достаточно важный фактор – это изменение общественного сознания, перемены в стране. А страна изменилась. Эти люди выглядят, как герой из грузинских анекдотов, который пытался снять с дерева человека, используя опыт упавшего в колодец. Результат был плачевным для того, кто доверился идиоту.

Конечно, есть некоторые посылы со стороны будущих кандидатов в президенты, которые настораживают и дают пищу для размышлений. Бабанов, Торобаев во время помпезных церемоний выдвижения их кандидатур дали понять, что их не устраивает нынешняя политическая система. Судя по их словам, они не прочь вернуть систему, в котором будет доминировать президент, там недалеко и до сверхполномочий. Бабанов подтвердил свои намерения и на своей недавней пресс-конференции. Он заявил, что система правления должна быть либо президентской, либо парламентской. "Когда стану президентом, этот вопрос будет вынесен на общественное обсуждение. Народ должен на референдуме определить, будет президентская или парламентская республика. Пока Кыргызстан не разберется с формой правления, ничего хорошего не будет", - обещал он.

При этом было понятно, что Бабанову, который все время повторял "когда я стану президентом", импонирует президентское правление.

Только это уже маловероятно. Скорее всего, это игра на публику. Но, может быть, это грезы претендентов на пост президента, которые недалеко ушли в своем мышлении и остались в плену политического менталитета уже безвозвратно уходящего прошлого. Если это так, это уже личная беда политика, он оторван от действительности и, возможно, плохо кончит.

Народ, может, и не очень доволен системой, которая идет в сторону парламентской формы правления, но это предпочтительнее, чем власть тирана или одной семьи. Исторический опыт (печальный опыт Акаева и Бакиева) показывает, что все начинается со стенаний избранного президента о том, что ему не хватает полномочий, что он чуть ли не превратился в английскую королеву. Если бы ему дали полномочия, то он свернул бы горы, обеспечил бы каждому кыргызстанцу безбедное существование. А дальше форсированными темпами начинается создание авторитарной системы. Народ остается у разбитого корыта и со священным правом на свержение тиранов.

Таким образом, политическая история Кыргызстана показала, что нельзя допускать разбалансировки в системе государственной власти путем усиления одной из ветвей, это оборачивается страшной трагедией для страны.

Атамбаева можно воспринимать по-разному, можно критиковать, и даже нужно, но заслуга нынешнего президента страны, может быть даже главная, в том, что он заложил бомбу для тех, кто попытается установить что-то наподобие семейного режима. Любые усилия поворота истории вспять приведут мгновенно к детонации, и тогда произойдет самое страшное для исторических идиотов. И это так называемое "атамбаевское наследие" будет постоянно путать карты политических шулеров.