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Счетная палата обновила формат работы телефона доверия

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ВБ

Счетная палата КР в целях усиления работы по противодействию коррупции обновила формат работы телефона доверия и сменила стационарный номер на мобильный – 0 (555) 500-985. При этом звонок для абонентов ОАО "Кыргызтелеком" остается бесплатным.

Изменение порядка работы телефона доверия и смена номера направлены на построение эффективного канала коммуникации с гражданским обществом и объектами аудита.

По новым правилам на звонки будет отвечать сотрудник, напрямую подотчетный руководителю ведомства. Ранее телефон доверия функционировал в режиме автоответчика.

Теперь граждане и представители проверяемых Счетной палатой организаций могут сообщить о фактах коррупции, с которыми они сталкиваются при взаимодействии с сотрудниками Счетной палаты. Анонимность гарантируется. График работы телефона доверия: с понедельника до пятницы - с 9.00 до 18.00, выходные дни - суббота, воскресенье.

URL: http://www.vb.kg/364202
Теги:
Счетная палата, телефон доверия
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