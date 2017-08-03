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В Финляндии пройдет первый чемпионат мира по разговорам о погоде

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В финском городе Куопио в конце августа продет первый чемпионат мира по разговорам о погоде. Участники могут сами выбирать, о какой именно погоде они хотят рассуждать, передает Росбалт со ссылкой на Yle.

По данным СМИ, идея принадлежит обществу Korvanappiliitto - "Союз наушников-ракушек". "Подобных мероприятий, по нашим данным, не проводили еще нигде. Ну что еще может быть более финским, чем обсуждение погоды? Почти любой может принять участие в этом чемпионате. Финны - не мастера "смол-тока", однако, теперь можно даже не пытаться придумывать других тем для разговора", - рассказал заместитель председателя общества Korvanappiliitto Мари Вяянянен.

По задумке авторов, соревнование может дать людям возможность выговориться настолько, насколько хватит сил и фантазии. При этом участнику можно вспомнить и о погоде прошлых лет, или, например, сравнивать погодные условия в разных городах.

Победителем станет тот, кто будет говорить о погоде дольше всех.

Соревнование носит шуточный характер.

URL: http://www.vb.kg/364203
Теги:
погода, Финляндия
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