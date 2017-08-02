В армию США перестали принимать иностранцев

Минобороны США временно приостановило действие программы Military Accessions Vital to the National Interest (MAVNI), в рамках которой на службу набирали иностранных граждан. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на телеканал Fox News и решение генеральной инспекции Пентагона.

Отмечается, что это решение связано с "потенциальными рисками" и "угрозой нацбезопасности", которые таят иммигранты, владеющие необходимыми для американских вооруженных сил специальностями. Несмотря на успешность программы и ее популярность среди желающих стать американцами, в Пентагоне сочли, что иностранцы "не находятся под необходимым контролем". Поэтому велика вероятность, что среди них окажутся шпионы и дезертиры.

Проблемы также связаны с проверкой биографии участников программы. Многие поступили на службу в Вооруженные силы США до того, как такая проверка была проведена. Также источники рассказали о наборе на специальности, для которых не нужны узкоспециализированные знания (повара, водители, механики).

На данный момент программа продолжает действовать, однако новые заявки на участие в ней временно не принимаются.

Президент США Дональд Трамп осведомлен о том, что набор иностранцев в ВС породил определенные проблемы и угрозы, но пока не выработал твердую позицию по этому вопросу.

В рамках программы MAVNI, запущенной в 2009 году при Бараке Обаме, в ряды ВС США ежегодно вступали несколько тысяч иностранцев, которые получали в обмен сертификаты о натурализации в течение полугода, минуя большую часть обычных процедур.