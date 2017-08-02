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Жапаров: Если суд справедлив, он оправдает меня

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Аида Джумашева

Сегодня, 2 августа, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

Суд закончил разбирательство по делу и дал высказать последнее слово подсудимому.

Жапаров заявил, что уголовное дело возбуждено против него лишь в связи с тем, что он поднял вопрос месторождения  Кумтор.

"Я не собирался захватывать "Кумтор". Я хотел, чтобы это месторождение работало на народ. 90% депутатов поддержали национализацию, однако через несколько дней они отказались от своих слов. Депутатская комиссия проводила расследование и не нашла подтверждения в том, что я заинтересован в национализации. Поэтому депутаты не дали разрешения привлечь меня к ответственности. Затем власть придумала преступление "Юппигейт" в Нарыне. Я ничего не боюсь, и тюрьмы тоже. Думаю, должны бояться чиновники продавшиеся. Время все расставит на свои места. Найдется еще один справедливый человек, который поднимет вопрос аферы века с "Кумтором". Если суд будет справедлив, то он должен оправдать меня", - сказал Жапаров.

Судья удалился в совещательную комнату.

URL: http://www.vb.kg/364205
Теги:
Садыр Жапаров, суд
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Комментарии
Тимур Байнудинов
02.08.2017, 15:58
Карма: -2
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Комментариев: 54

Суд несправедлив, тебя надо на пожизненное закрывать, а ты сядешь только лет на 5-10. Жапаров это гнилье, которое хотело привезти обратно к нам в страну Бакиевых и обелить их. Жапаров и его сестра рейдеры, зря что-ли выбрали именно самые мясные дела-Мегаком и Кумтор! Одним словом Жапаров тебе сидеть и сидеть надо!!!

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