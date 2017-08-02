Атамбаев выразил соболезнования президенту Афганистана в связи с терактом

Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Афганистана Ашрафу Гани в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта в городе Герат. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

"Примите искренние соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате террористического акта, совершенного в городе Герат.

Кыргызская Республика решительно осуждает данный бесчеловечный акт и принципиально поддерживает все усилия международного сообщества, направленные на борьбу против терроризма", - отмечено в телеграмме соболезнования президента КР.

Алмазбек Атамбаев передал слова глубокого сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.