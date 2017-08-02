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Атамбаев выразил соболезнования президенту Афганистана в связи с терактом

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ВБ

Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Афганистана Ашрафу Гани в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта в городе Герат. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

"Примите искренние соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате террористического акта, совершенного в городе Герат.

Кыргызская Республика решительно осуждает данный бесчеловечный акт и принципиально поддерживает все усилия международного сообщества, направленные на борьбу против терроризма", - отмечено в телеграмме соболезнования президента КР.

Алмазбек Атамбаев передал слова глубокого сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

URL: http://www.vb.kg/364208
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Афганистан, соболезнование, теракт
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    Комментарии
    Чолпон Шакирова
    02.08.2017, 16:01
    Карма: -23
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    Плюсов: 75
    Минусов: 98
    Комментариев: 98

    Спасибо чекистам и их работе, что у нас тихо. Мир это главное, что у нас есть. ГКНБ за последние годы показали блестящую работу. 

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    Таку Сагын
    02.08.2017, 16:22
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    Комментариев: 11

    Афганский народ сильно погружен в религию. И там боевики эксплуатирует сознание людей через религию. Там где развита религия науке или образованию нет место. Религия всегда отвергала науку и образованию

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