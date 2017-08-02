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Президент Туркмении Бердымухамедов продемонстрировал свое боевое мастерство

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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов лично принял участие в военных учениях, которые прошли под Ашхабадом 1 августа. Он продемонстрировал руководителям силовых ведомств, как нужно обращаться с оружием, метко стрелять и метать кинжалы.

На видеоролике телеканала "Алтын Асык" ("Золотой век"), опубликованном правозащитным новостным сайтом "Хроника Туркменистана", изображен президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в военно-полевой форме с полной амуницией.

Он метко стреляет снайперской винтовкой по мишеням, попадая в "десятку". Руководители силовых ведомств, тоже облаченные в военно-полевую форму, дружно поддерживают мастерство главы государства. Такую же меткость президент Туркменистана показывает и в стрельбе из пистолета.

В конце ролика президент Туркменистана, переодетый в генеральскую форму, в кабинете подписывает мишени со следами его пуль "в яблочко".

Бердымухамедов впервые стал президентом Туркменистана в 2007 году - после смерти предыдущего Туркменбаши Сапармурата Ниязова, чьим лечащим врачом он был. Он широко известен в стране как спортсмен, певец, автогонщик, знаток лошадей и любитель чая.

URL: http://www.vb.kg/364210
Теги:
Туркменистан
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Комментарии
Тимур Байменов
02.08.2017, 16:05
Карма: -8
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Плюсов: 77
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Комментариев: 105

Слов нет, как же они весело живет, то есть он. 

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