В Бишкеке снесли еще два незаконных ограждения

Управлением землепользования и строительства совместно с МП "Тазалык" произведен снос незаконно построенных капитальных ограждений из металлических ворот и кирпича, установленных на муниципальной территории на улице Дэн-Сяопина, 330 и 332.

Общая площадь первого забора состоит 88 кв. метров, второго ограждения - 66,4 кв. метра. Демонтажные работы проведены с приведением муниципальной территории в первоначальное состояние.

Ранее владельцам было выдано предписание о добровольном сносе капитальных ограждений, в связи с неисполнением предписания в срок материалы дела были переданы в Ленинский районный суд, который принял решение о сносе заборов в принудительном порядке.