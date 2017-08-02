Ислам Каримов-младший заявил о фабрикации дела против его матери

Старший внук первого президента Узбекистана Ислама Каримова обвинил Генпрокуратуру в фабрикации уголовного дела против его матери Гульнары Каримовой.

Данное обвинение Ислама Каримова-младшего в адрес Генеральной прокуратуры Узбекистана прозвучало 1 августа во время интервью узбекской редакции Би-би-си.

Как сообщило 28 июля Управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры Узбекистана, против Гульнары Каримовой, которую в августе 2015 года Ташкентский областной суд по уголовным делам приговорил к пяти годам ограничения свободы, обвиняется по шести статьям Уголовного кодекса. В отношении Каримовой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Однако по словам сына Гульнары Каримовой, "все заявления против его матери утрированы, многие заявления фальсифицированы".

По словам внука ныне покойного президента Узбекистана, приписываемые Гульнаре Каримовой активы (в деле фигурирует сумма в 2 млрд долларов) на самом деле не принадлежат его матери. Многие люди, до сих пор находящиеся у власти в Узбекистане, имеют значительно большие состояния, говорит он.

1 августа Ислам Каримов-младший получил судебный документ, датированный еще 3 июля, в котором говорится, что его мать Гульнара Каримова переведена в тюрьму, по всей видимости, в Ташкенте. Проверить подлинность этого документа не представляется возможным, сообщает Би-би-си.