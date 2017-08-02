Текебаев показал на видео, что и где он делал 13 мая 2010 года

Сегодня, 2 августа, после перерыва продолжился судебный процесс по делу парламентария Омурбека Текебаева. С утра присутствующие просмотрели видеоматериалы, на которых Модин показывал следствию кабинет Текебаева в доме правительства, а также видеозапись с допроса бизнесмена Маевского.

Затем судья объявил перерыв до 14.00 после чего в зале суда была продемонстрирована видеозапись заседания конституционного совещания, которое проходило 13 мая 2010 года. Исходя из этого адвокаты подсудимого политика заявили, что их подзащитный не мог встретиться с Леонидом Маевским и Алексеем Модиным.

Судя по видео, Текебаев прибыл на совещание в 17.20, примерно сразу после экстренного заседания временного правительства по ситуации в Южном регионе. А исходя из показаний Модина и Маевского, в период с 17.00 до 19.00 Текебаев находился в "Супаре", где требовал от них сумму в миллион долларов за активы компании "Мегаком".