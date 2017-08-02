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Текебаев показал на видео, что и где он делал 13 мая 2010 года

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Родион Решетов

Сегодня, 2 августа, после перерыва продолжился судебный процесс по делу парламентария Омурбека Текебаева. С утра присутствующие просмотрели видеоматериалы, на которых Модин показывал следствию кабинет Текебаева в доме правительства, а также видеозапись с допроса бизнесмена Маевского.

Затем судья объявил перерыв до 14.00 после чего в зале суда была продемонстрирована видеозапись заседания конституционного совещания, которое проходило 13 мая 2010 года. Исходя из этого адвокаты подсудимого политика заявили, что их подзащитный не мог встретиться с Леонидом Маевским и Алексеем Модиным.

Судя по видео, Текебаев прибыл на совещание в 17.20, примерно сразу после экстренного заседания временного правительства по ситуации в Южном регионе. А исходя из показаний Модина и Маевского, в период с 17.00 до 19.00 Текебаев находился в "Супаре", где требовал от них сумму в миллион долларов за активы компании "Мегаком".

URL: http://www.vb.kg/364214
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
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Комментарии
Банин Александр
02.08.2017, 16:13
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Значит до совещания встретился, делать нех Маевскому прилетать сюда и потом просто так улетать, чтоб потом через 7 лет мозги делать мародеру. 

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saulesh naimova
02.08.2017, 17:07
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Текебаев, обвиняемый в получении миллиона долларов США от российских бизнесменов, продолжает вводить общественность в заблуждение. Так, наш герой, осознавая опасность предъявленных по делу обвинений, прилагает усилия, чтобы все имеющиеся доказательства его вины, то есть улики, преподнести общественности вверх дном.

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Feruza Abakai
02.08.2017, 17:19
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Судя по видео, Текебаев прибыл на совещание в 17.20, примерно сразу после экстренного заседания временного правительства по ситуации в Южном регионе. А исходя из показаний Модина и Маевского, в период с 17.00 до 19.00 Текебаев находился в "Супаре"

Доехать от Бишкека до Супары дело 30 минут. Текебаев мог уехать с совещания в 18. 30 и встретиться с  Модиновым.

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