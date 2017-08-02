Дело Текебаева: кто и как вводит общественность в заблуждение

Лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев, обвиняемый в получении миллиона долларов США от российских бизнесменов, продолжает вводить общественность в заблуждение. Так, наш герой, осознавая опасность предъявленных по делу обвинений, прилагает усилия, чтобы все имеющиеся доказательства его вины, то есть улики, преподнести общественности вверх дном.

В результате этого отдельные информационные агентства, освещающие данный судебный процесс, с легкой руки Текебаева неосознанно, а порой и осознанно, начали подавать общественности искажённую информацию, не соответствующую действительности.

Такая же ложная информация была подана относительно пересечения Леонидом Маевским государственной границы КР. События, о которых российский бизнесмен давал показания в ходе следствия и судебного разбирательства относятся к 2010 году. На протяжении 7 лет каждый гражданин может обменять и получить новый паспорт. Доказательствами того, что в 2010 году Маевский пять раз прибывал в КР с целью проведения встреч с Текебаевым являются пассажирские манифесты авиакомпании "Аэрофлот", приобщенные к материалам уголовного дела.

Отсутствие в пассажирских манифестах Алексея Модина также неудачно используется атамекеновцем. Ведь Модин на протяжении нескольких лет постоянно проживает в г. Бишкеке и в указанный период 2010 года занимал должность исполнительного директора ОсОО "Нур Телеком" - сотовой компании "О!". Следовательно, он не заезжал и не выезжал, а постоянно пребывал в Бишкеке.

К тому же Маевский в 2010 году прибывал в Бишкек пять раз, из них трижды останавливался в отеле "Хаятт" и дважды - в отеле "Золотой Дракон", о чем также свидетельствуют соответствующие документы указанных отелей, приобщенные к материалам уголовного дела.

Тем не менее Текебаев и его команда через ангажированные СМИ усердно продолжают распространять предвзятую информацию. Так, адвокаты лидера партии "Ата Мекен" хотят сыграть на том, что не имеется прямых доказательств телефонных разговоров между их клиентом и Маевским. При этом не хотят признать наличия других достаточных доказательств.

Следует учесть, что отсутствие технических возможностей мобильных операторов ("Мегаком", "Билайн") хранить сведения о телефонных переговорах своих абонентов за 2010 год совсем не означает, что между указанными абонентами вообще не было телефонных переговоров.

При этом технические возможности мобильных операторов на тот период позволяли зафиксировать места нахождения своих абонентов. Так, пеленгация показывает, что абонентский номер Модина 13 мая 2010 года в обеденное время находился в районе расположения базовой станции "Спартак", что возле дома правительства, то есть он находился в кабинете Текебаева. Вечером того же дня находился в районе расположения базовой станции "Көк-Жар-мед" - это район "Супара", где и имел место факт вымогательства миллиона долларов.

Таким образом, Текебаев и его соратники, находясь в агонии, стараются при каждом удобном случае ввести общественность в заблуждение. Как говорится, даже у лжи и обмана должны быть пределы, тем более что Текебаев и его окружение позиционируют себя истиной последней инстанции.