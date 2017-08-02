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Задержаны убийцы, которые занимались извозом на автомобиле потерпевшего

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Глеб Куренев

Сотрудники патрульной милиции Чуйской области задержали убийц по горячим следам. Об этом сообщает МВД.

Вчера, 1 августа, примерно в 3.30 утра на посту "Ак-Жол" по дороге в аэропорт "Манас" был остановлен автомобиль. В ходе осмотра были найдены медицинские маски и окровавленный нож. Позже пассажиры машины признались, что убили водителя такси.

Водитель и пассажир доставлены в ОВД Сокулукского района, машина водворена на штрафную стоянку.

Позже выяснилось, что в ночь с 31 июля на 1 августа двое мужчина 23 и 29 лет наняли такси в Бишкеке, за рулем которого находился Б.Э. Водитель привез пассажиров в нужное место, после чего парни напали на водителя. 23-летний З.Д достал нож и нанес 19 ударов в область живота и шеи. Водитель такси от полученных травм скончался на месте.

Преступники загрузили тело погибшего в автомобиль, довезли до ущелья Кой-Таш и бросили в реку, предварительно забрав мобильный телефон. После убийства мужчины решили поработать таксистами и довезли троих пассажиров до аэропорта "Манас". Во время одного такого рейса и были задержаны.

"Следственно-оперативная группа выехала в ущелье Кой-Таш для воспроизведения событий. На обрыве обнаружили труп мужчины возраста примерно 30-35 лет с 19 ножевыми проникающими колото-резаными ранами в области живота и шеи.

В ходе следственных мероприятий была установлена личность убитого, им оказался бывший сотрудник ОВД Кыргызской Республики, 32-летний Б.Э., уроженец Джалал-Абадской области, выпускник Академии МВД имени генерал-майора милиции Э.Алиева. Последняя занимаемая должность - оперуполномоченный уголовного розыска УВД Первомайского района города Бишкек. В 2011 году уволился по собственному желанию. В последнее время занимался частным извозом, оказывал посильную помощь сотрудникам ОВД по поддержанию охраны общественного порядка и борьбе с преступностью, кроме того, он имел огромное желание продолжить службу в рядах ОВД и собирал первичные необходимые документы для восстановления на службу", - сообщают в Министерстве внутренних дел.

В настоящий момент Сокулукский ОВД возбудил уголовное дело по статье 97 "Убийство" УК КР. Проводится следствие.

URL: http://www.vb.kg/364216
Теги:
Манас, МВД, убийство, Бишкек
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