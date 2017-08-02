Погода
$ 68.81 - 69.15
€ 80.60 - 81.82

В Бишкеке горит Ботанический сад. Пять гектаров земли охвачено огнем

494  0
Родион Решетов

В Ботаническом саду Бишкека на улице Ахунбаева произошло возгорание. По предварительным данным, огнем охвачено пять гектаров земли. Информацию об этом "ВБ" подтвердили в государственном агентстве противопожарной службы при МЧС КР.

По сообщению борцов с огнем, на пульт 101 в 15.41 поступило сообщение о том, что в Ботаническом саду произошел пожар. На место тушения выехали два пожарных расчета, в настоящее время они занимаются ликвидацией огня.

Пока не установлено, отчего загорелось сухотравье. Подробности будут известны уже после локализации огня, сообщили в ГАППС при МЧС КР.

URL: http://www.vb.kg/364218
Теги:
МЧС, пожар
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  