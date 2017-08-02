В Бишкеке горит Ботанический сад. Пять гектаров земли охвачено огнем

В Ботаническом саду Бишкека на улице Ахунбаева произошло возгорание. По предварительным данным, огнем охвачено пять гектаров земли. Информацию об этом "ВБ" подтвердили в государственном агентстве противопожарной службы при МЧС КР.

По сообщению борцов с огнем, на пульт 101 в 15.41 поступило сообщение о том, что в Ботаническом саду произошел пожар. На место тушения выехали два пожарных расчета, в настоящее время они занимаются ликвидацией огня.

Пока не установлено, отчего загорелось сухотравье. Подробности будут известны уже после локализации огня, сообщили в ГАППС при МЧС КР.