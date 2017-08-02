Шестаков: Бабанов предлагает объединяться ради сохранения стабильности

Кандидат в президенты Омурбек Бабанов делает правильные заявления относительно объединения политических сил перед выборами нового главы государства. Такое мнение выразил политолог Игорь Шестаков.

Он отметил, что, вероятнее всего, выборы президента пройдут в два тура, поскольку явного общенационального лидера в этой предвыборной гонке пока нет.

"Если будет второй тур, то, естественно, политическая борьба может выйти на свой пик. И нужно рассматривать не только позитив от политической конкуренции, но и возможное негативное развитие событий, которые будут чреваты для общественно-политической ситуации в стране. Поэтому неслучайно Омурбек Бабанов на своем брифинге акцентировал внимание на том, что сегодня между политиками необходим консенсус", - считает политолог.

Он отметил, что такой консенсус был продемонстрирован в 2011 году, когда основные партии в парламенте, политические силы страны, бизнес-элита, общественные организации по сути дела выдали мандат доверия Алмазбеку Атамбаеву как победителю выборов.

"Митинговая эпоха стала заканчиваться еще тогда. Кандидаты, которые не прошли, признали свое поражение без различных попыток обострить общественно-политическую ситуацию. О чем сегодня говорит Омурбек Бабанов, это по сути дела то же самое. Я думаю, он говорит о том, чтобы выборы стали мирной передачей власти, а не попытками расколоть народ на различные политические лагери. Его заявление не связано с тем, что он ищет себе политических союзников, речь идет о сохранении стабильности и мира в стране", - подчеркнул Шестаков.

Одним из раздражителей для всех кандидатов в президенты может стать применение административного ресурса. Алмазбек Атамбаев в своих заявлениях всегда особо подчеркивает, что выборы должны быть честными.

"Президент говорит, что предстоящие выборы не должны напоминать те негативные примеры из истории Кыргызстана, когда за счет административной накрутки голосов президентами в очередные разы становились Акаев и Бакиев. Я думаю, что и другие кандидаты, как и Омурбек Бабанов, наверняка будут выступать против применения административного ресурса, который, по сути дела, не принесет реальную победу "победителю". Я думаю, это просто предупреждение и позиция Омурбека Бабанова, чтобы выборы проходили без применения административного ресурса, и думаю, эту точку зрения разделят и другие кандидаты", - заключил Игорь Шестаков.