Кыргызстанцы выступят на чемпионате Азии по джиу-джитсу

Команда Кыргызстана примет участие в чемпионате Азии по бразильскому джиу-джитсу. Турнир пройдет с 11 по 14 августа в Ханои (Вьетнам).

Как сообщили в Дирекции по олимпийским видам спорта, на международном первенстве страну представят пятеро спортсменов. А на поездку команды дирекция выделила 313 тысяч сомов.

В состав сборной вошли:

Бекаяр Эгембердиев Бектур Тыныбеков Муртазали Муртазалиев Нуркалый Мирланов Эржан Турускельдиев

Как сообщает официальный сайт состязаний, помимо пятерых кыргызстанцев свои заявки на участие подали Абдурахман Муртазалиев, Ислам Мирбек уулу и Одилжон Ходжаев.

Свое участие в чемпионате также подтвердили команды из Казахстана, Таиланда, Индии, Китая, Индонезии, Ирана, ОАЭ, Южной Кореи, Бангадеш и Филиппин.