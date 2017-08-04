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Кыргызстанцы выступят на чемпионате Азии по джиу-джитсу

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Гулиза Авазова

Команда Кыргызстана примет участие в чемпионате Азии по бразильскому джиу-джитсу. Турнир пройдет с 11 по 14 августа в Ханои (Вьетнам).

Как сообщили в Дирекции по олимпийским видам спорта, на международном первенстве страну представят пятеро спортсменов. А на поездку команды дирекция выделила 313 тысяч сомов.

В состав сборной вошли:

  1. Бекаяр Эгембердиев
  2. Бектур Тыныбеков
  3. Муртазали Муртазалиев
  4. Нуркалый Мирланов
  5. Эржан Турускельдиев

Как сообщает официальный сайт состязаний, помимо пятерых кыргызстанцев свои заявки на участие подали Абдурахман Муртазалиев, Ислам Мирбек уулу и Одилжон Ходжаев.

Свое участие в чемпионате также подтвердили команды из Казахстана, Таиланда, Индии, Китая, Индонезии, Ирана, ОАЭ, Южной Кореи, Бангадеш и Филиппин.

URL: http://www.vb.kg/364221
Теги:
спорт, чемпионат
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