Анвар Сартаев отказался от участия в президентских выборах

Кандидат в президенты Анвар Сартаев отказался от дальнейшего участия в предвыборной гонке. Об этом сообщили в Национальной комиссии по госязыку.
Сегодня, 2 августа, тестирование на знание госязыка должны были пройти четыре претендента на президентский пост - это Кубан Чороев, Турсунбек Акун, Улукбек Кочкоров и Анвар Сартаев.
В Нацкомиссии по госязыку сообщили, что Анвар Сартаев заявил об отказе от участия в выборах. ЦИК пока не комментирует это. Сартаев являлся одним из 48 самовыдвиженцев, но еще не открыл фонд для подготовки к выборам.
Остальные три претендента показали следующие результаты: