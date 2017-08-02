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Подсудимые по делу "Народного парламента" получили сроки от 5 до 14 лет

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Аида Джумашева

Сегодня, 2 августа, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу членов "Народного парламента".

Отметим, суд окончил разбирательство по делу. В своем последнем слове все подсудимые просили оправдать их, так как они невиновны.

Суд, выйдя из совещательной комнаты, приговорил: Александра Гусева - к 6 годам лишения свободы условно, Бекболота Талгарбекова - к 14 годам лишения свободы, Торобая Колубаева - к 14 годам лишения свободы, Марата Султанова - к 10 годам лишения свободы, Тойгонбека Калматова - к 5 годам лишения свободы условно.

Суд пришел к выводу, что Калматов, Гусев и Султанов невиновны в приготовлении к захвату власти, и оправдал по данному эпизоду. Однако они знали о готовящихся незаконных действиях Талгарбекова и Колубаева. Ими не были приняты меры по предотвращению данных действий. Им переквалифицировали статью "Насильственный захват власти или насильственное удержание власти"  на статью "Укрывательство преступления".

Доводы всех подсудимых о том, что свидетели напрямую не показали на них, как на лиц, организующих попытку захвата власти, не могут быть учтены. 

Суд отметил, что обвинение по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" следствие квалифицировало правильно.

URL: http://www.vb.kg/364224
Теги:
приговор, суд
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Комментарии
Олеся Лампова
02.08.2017, 18:10
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Комментариев: 3

А вся эта шушера с парочкой военных в отставке не связана с Масадыковым? 

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