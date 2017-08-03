Погода
$ 69.02 - 69.52
€ 81.24 - 82.52

Бишкек не засохнет. Городские службы продолжают благоустройство столицы

239  0
ВБ

Работники МП "Зеленстрой" проводят полив зеленых насаждений, очистку ирригационной сети и коллекторно-дренажной системы по городу Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По данным предприятия, поливная площадь зеленых насаждений столицы составляет 680 га. Площадь, орошаемая с поливочного водопровода составляет около 200 га. В зависимости от погодных условий продолжительность сезона продлится до 1 ноября этого года.

В Бишкеке по ирригационным сетям ежедневно подаётся 2500 литров в секунду поливной воды. В жаркие дни объем подачи влаги увеличивается до 3500 литров в секунду. Городская служба также поливает растения с поливочным водопроводом, протяженность которого составляет 64,556 км.

Подача воды осуществляется с рек Аламедин, Ала-Арча и Восточного БЧК. Для обеспечения города поливной водой "Зеленстрой" ежегодно заключает договор с Аламудунским районным управлением водного хозяйства.

Кроме того, в целях усиления полива зеленых насаждений "Зеленстрой" применяет пожарные помпы в количестве 5-7 единиц. Площадь, орошаемая пожарными помпами, ежедневно составляет 1,2-1,5 га.

Также сотрудники предприятия занимаются очисткой и продувкой мостовых переходов и ирригационной системы. На сегодняшний день было прочищено 25 метров мостовых перебросов по улице Шабдан Баатыра, а также идут работы по очистке открытой коллекторно-дренажной сети по северной части улиц Тоголока Молдо, Махатмы Ганди от начала села Маевка до улицы Биримдик. Поскольку мостовые переходы и арыки сильно загрязнены мусором, работа проводится методом продувки и вручную.

Мэрия Бишкека призывает горожан и гостей столицы не засорять ирригационную сеть города, так как это приводит к заторам, вследствие чего вода разливается на тротуары и проезжую часть, не используясь по назначению.

URL: http://www.vb.kg/364227
Теги:
вода, озеленение, Бишкек, Зеленстрой
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  