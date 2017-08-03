Бишкек не засохнет. Городские службы продолжают благоустройство столицы

Работники МП "Зеленстрой" проводят полив зеленых насаждений, очистку ирригационной сети и коллекторно-дренажной системы по городу Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По данным предприятия, поливная площадь зеленых насаждений столицы составляет 680 га. Площадь, орошаемая с поливочного водопровода составляет около 200 га. В зависимости от погодных условий продолжительность сезона продлится до 1 ноября этого года.

В Бишкеке по ирригационным сетям ежедневно подаётся 2500 литров в секунду поливной воды. В жаркие дни объем подачи влаги увеличивается до 3500 литров в секунду. Городская служба также поливает растения с поливочным водопроводом, протяженность которого составляет 64,556 км.

Подача воды осуществляется с рек Аламедин, Ала-Арча и Восточного БЧК. Для обеспечения города поливной водой "Зеленстрой" ежегодно заключает договор с Аламудунским районным управлением водного хозяйства.

Кроме того, в целях усиления полива зеленых насаждений "Зеленстрой" применяет пожарные помпы в количестве 5-7 единиц. Площадь, орошаемая пожарными помпами, ежедневно составляет 1,2-1,5 га.

Также сотрудники предприятия занимаются очисткой и продувкой мостовых переходов и ирригационной системы. На сегодняшний день было прочищено 25 метров мостовых перебросов по улице Шабдан Баатыра, а также идут работы по очистке открытой коллекторно-дренажной сети по северной части улиц Тоголока Молдо, Махатмы Ганди от начала села Маевка до улицы Биримдик. Поскольку мостовые переходы и арыки сильно загрязнены мусором, работа проводится методом продувки и вручную.

Мэрия Бишкека призывает горожан и гостей столицы не засорять ирригационную сеть города, так как это приводит к заторам, вследствие чего вода разливается на тротуары и проезжую часть, не используясь по назначению.