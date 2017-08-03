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Под Лионом обнаружены "малые Помпеи"

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Наталья Ли

Французские археологи обнаружили на юго-востоке страны руины древнеримского поселения, состоявшего из роскошных домов знати и обширных общественных площадей, передает Би-би-си.

"Без сомнения, это самая выдающаяся находка римского поселения за последние 40-50 лет", - заявил агентству руководитель группы археологов Бенжамен Клеман.

Жители покинули поселение вблизи городка Вьен под Лионом после пожара, и в результате на этом месте сохранились настоящие "малые Помпеи", говорит археолог.

Вьен на Роне и раньше был знаменит своим древнеримским театром и храмом.

Город, ставший римской колонией в 47 году до н.э., во время правления Цезарей процветал.

Древнее поселение было обнаружено в ходе подготовительных работ по строительству жилого квартала в пригороде Сен-Коломб на правом берегу реки. Однако дальнейшие раскопки показали, что поселение раскинулось на обоих берегах.

По словам Клемана, впечатляют сами масштабы поселения - оно занимало около 7 тыс. кв.м. - а также разнообразие зданий и сохранность руин.

В ходе раскопок были обнаружены:

  1. Рухнувшее здание, которое назвали Домом вакханалий, поскольку на полу имелась мозаика с изображением процессии менад (вакханок, последовательниц бога Вакха (или Бахуса) и сатиров (мифических существ с туловищем человека и ногами козла)
  2. Мозаика на полу другого рухнувшего здания, изображающая обнаженную музу Талию, покровительницу комедий, которую похищает бог сатиров Пан
  3. Большое общественное здание с фонтаном, украшенным статуей Геркулеса, которое было построено на месте бывшего рынка

Раскопки были начаты в апреле и ожидается, что продолжатся до декабря.

URL: http://www.vb.kg/364231
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