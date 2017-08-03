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96-летнего "бухгалтера Освенцима" признали здоровым для отбывания наказания

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В Германии медэксперты постановили, что 96-летний Оскар Гренинг, служивший бухгалтером в Освенциме во время Второй мировой войны и признанный виновным в пособничестве убийству 300 тысяч человек, несмотря на проблемы со здоровьем, готов отбывать наказание в тюрьме, передает NewsRu.com со ссылкой на агентство Reuters.

Гренинг был приговорен к четырем годам лишения свободы в 2015 году. Однако он до сих пор не начал отбывать наказание из-за многочисленных апелляций, которые в Верховный суд направляла защита Гренинга. Об этом журналистам рассказала официальный представитель прокуратуры Ганновера Катрин Сефкер.

"После получения официального медицинского заключения мы постановили, что мистер Гренинг готов направиться в тюрьму. У 96-летнего мужчины есть медицинские ограничения, но если он получит адекватную медицинскую помощь в тюрьме или другом пенитенциарном учреждении, он сможет отбывать наказание", - сообщила Сефкер.

Ганс Хорлтерманн, представляющий интересы Гренинга, в свою очередь, заявил, что, по его мнению, его клиент не сможет выжить в тюрьме. "Мы будем настаивать на том, чтобы суд принимал это решение. Мы думаем, что для оценки здоровья Гренинга необходимо объективное медицинское обследование, которого до сих пор не произошло", - подчеркнул адвокат.

Суд над бывшим бухгалтером начался в апреле 2015 года. Обвиняемый признал свою моральную ответственность за происходившее в Освенциме, однако оставил за судом право решать вопрос о юридической стороне дела. Ранее он также заявил, что может лишь молить бога о прощении, поскольку не может просить о нем у жертв Холокоста.

Подсудимого прозвали "бухгалтером", поскольку он проверял багаж прибывающих в Освенцим евреев, вел учет денег, конфискованных у заключенных, и отправлял деньги в Берлин. Гренинг работал в лагере смерти c 1942-го по 1944 год. Тем не менее основные обвинения касаются мая-июля 1944 года, когда там находились 425 тысяч венгерских евреев, 300 тысяч из которых были уничтожены в газовых камерах. Коллективный иск против Гренинга подали 20 бывших узников Освенцима и их близкие.

Осужденный - единственный из бывших эсэсовцев, кто открыто рассказывает о том, чем занимался в лагере. Более того, Гренинг сам 10 лет назад, услышав об отрицании Холокоста, начал выступать с рассказами об Освенциме. В своих интервью он говорил, что видел газовые камеры, видел крематорий, видел убийства детей, но считал это "правильным". Перед началом процесса Гренинг выступил с длинной речью, в которой попросил прощения у своих жертв и их близких.

URL: http://www.vb.kg/364235
Теги:
Германия
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