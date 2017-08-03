У жителя Ноокатского района изъяли свыше килограмма наркотиков

Сотрудники ОВД Ноокатского района изъяли свыше килограмма наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

31 июля при проведении оперативно-разыскных мероприятий правоохранителями был задержан 20-летний Х.Ж. При досмотре у него в пакете было обнаружено и изъято зеленое вещество со специфическим запахом. По результатам назначенной экспертизы вещество признано марихуаной, вес которой составил один килограмм 70 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 246 "Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо психитропных веществ без цели сбыта" УК КР.

На основании статьи 94 УПК КР задержанный водворен в ИВС ОВД Ноокатского района. Ведется следствие.