Супруг королевы Британии официально ушел на пенсию

Супруг королевы Великобритании официально завершил исполнение своих общественных обязанностей, передает Росбалт со ссылкой на BBC. В Букингемском дворце отметили, что супруг Елизаветы II будет время от времени продолжать выходить в свет, сопровождая британского монарха.

За минувшие 65 лет принц Филипп принял участие в 20 тыс. официальных мероприятий, произнес 5,5 тыс. речей, был патроном или членом 785 организаций.

Напомним, 10 июня принцип Филипп отпраздновал 96-летие. Еще в мае появилась информация, что с осени этого года он отойдет от исполнения общественных обязанностей.