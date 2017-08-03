На кыргызско-китайской границе произошло 5-балльное землетрясение

Сегодня, 3 августа, на кыргызско-китайской границе произошло сильное землетрясение. Об этом сообщили в Институте сейсмологии НАН КР.

По данным сейсмологов, землетрясение силой в эпицентре около 5 баллов произошло в 06.14 по местному времени. Очаг землетрясения располагается на границе Кыргызстана и Китая, в 4 км к северо-востоку от села Иркештам, в 12 км к северо-востоку от села Нура, в 17 км к юго-востоку от села Кёк-Суу, в 14 км к северо-востоку от села Икизяк.

В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения составила от 2,5 до 5 баллов. Информации о жертвах и разрушениях пока нет.

Отметим, по шкале интенсивности подземные толчки от 4 до 5 баллов считаются довольно сильными. Возможны колебания окон и дверей, качание висячих предметов, скрип полов, дребезжание стекол и осыпание побелки.