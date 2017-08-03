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Из больницы выписали еще одного пострадавшего во взрыве в Ананьево

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Айдана Абдуваитова

Сегодня, 3 августа, из больницы выписали 29-летнего пострадавшего в результате взрыва в Ананьево. Об этом сообщили в Минздраве.

Ранее мужчине провели аутодермопластику. Он выписан сегодня в удовлетворительном состоянии.

28 июля и 2 августа после серии операции по пересадке кожи в удовлетворительном состоянии были выписаны еще два человека.

Сейчас в ожоговом отделении Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии остается один пациент.

"Состояние больного относительно удовлетворительное. Ему провели операцию - аутодермопластику. Он находится под наблюдением врачей", - отметили в Минздраве.

Напомним, 19 июня примерно в 17.35 в результате взрыва газового баллона на газозаправочной станции в Ананьево произошел пожар. В результате погибли два человека, в том числе ребенок. В БНИЦТиО были доставлены 7 пострадавших, позже двое из них скончались в больнице.

По данным МЧС КР, станция принадлежит частному предпринимателю Виктору Бориско. На станции использовали приспособления кустарного производства. Предварительная версия взрыва – несоблюдение норм технической безопасности.

URL: http://www.vb.kg/364242
Теги:
ожог
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