В Бишкеке на журналистку напали трансвеститы

Вчера, 2 августа, на главного редактора информационного агентства radar.kg Карачач Шакирову напали лица нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом она сообщает на своей странице Facebook.

По словам журналистки, вчера утром с сотрясением мозга и с множественными ушибами ее в срочном порядке госпитализировали в БНИЦТО.

"Во время съемок на меня напали геи и транссексуалы, которые избили меня, разбили камеру, порвали мою одежду и сорвали ювелирные изделия. Сейчас пытаюсь восстановить видео, позже выложу", - написала она.

Позже в комментариях она поправила, что на нее напали трансвеститы. Помимо этого, они также напали на сотрудников правоохранительных органов. "Но милиционеры молодцы, они смогли отбить меня из рук пятерых трансвеститов", - добавила она.

Как сообщается, журналистка вместе с милицией поехала на вызов соседей, которые жаловались на крики из квартиры, в которой проживают лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией.