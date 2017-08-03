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В Бишкеке на журналистку напали трансвеститы

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Гулиза Авазова

Вчера, 2 августа, на главного редактора информационного агентства radar.kg Карачач Шакирову напали лица нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом она сообщает на своей странице Facebook.

По словам журналистки, вчера утром с сотрясением мозга и с множественными ушибами ее в срочном порядке госпитализировали в БНИЦТО.

"Во время съемок на меня напали геи и транссексуалы, которые избили меня, разбили камеру, порвали мою одежду и сорвали ювелирные изделия. Сейчас пытаюсь восстановить видео, позже выложу", - написала она.

Позже в комментариях она поправила, что на нее напали трансвеститы. Помимо этого, они также напали на сотрудников правоохранительных органов. "Но милиционеры молодцы, они смогли отбить меня из рук пятерых трансвеститов", - добавила она.

Как сообщается, журналистка вместе с милицией поехала на вызов соседей, которые жаловались на крики из квартиры, в которой проживают лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

URL: http://www.vb.kg/364243
Теги:
ЛГБТ
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