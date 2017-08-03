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Адвокаты Текебаева ходатайствуют об осмотре кабинета, куда привел Модин

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Родион Решетов

Сегодня, 3 августа, в Первомайском суде города Бишкек продолжается судебный процесс по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.

В ходе процесса адвокаты защиты подали ходатайство об осмотре кабинета, находящегося в доме правительства. Отметим на прошлом судебном разбирательстве было продемонстрировано видео, на котором Модин в ходе следствия привел якобы не к тому кабинету.

Адвокат подсудимого обратился к судье с ходатайством провести осмотр в кабинете, где произошло знакомство Текебаева с Абдрахмановым и Маевским. Кроме того, по словам адвокатов, они уверены, что продемонстрированное на видео помещение - это не кабинет Текебаева.

Однако судья не посчитал нужным провести следственный эксперимент в доме правительства. И на данное предложение защита получила отказ. Ввиду чего адвокаты сообщили, что ими был проведен самостоятельный эксперимент, зафиксированный на видео.

Однако сторона обвинения потребовала не поддерживать ходатайство. В свою очередь судья не поддержал идею о проведении следственного эксперимента.

"Эксперимент должен проводится в максимально приближенных условиях, вплоть до времени года. Тогда все происходило весной, сейчас конец лета", - сказал судья.

URL: http://www.vb.kg/364244
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
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Комментарии
Чолпон Шакирова
03.08.2017, 10:42
Карма: -24
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 76
Минусов: 100
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Адвокаты Текебаева заявили, что следственный эксперимент проходил не в кабинете ныне подсудимого лидера "Ата Мекена", а в кабинете Алмазбека Атамбаева, в 2010 году занимавшего пост первого заместителя председателя временного правительства. Модин во время следственного эксперимента показал этот кабинет. Но, как оказалось, Омурбек Чиркешович и его защитники снова пытались ввести в заблуждение общество и суд. Модин указал правильно, но он не мог знать, что потом произошли определенные изменения. По данным СМИ, которые опирались на источники из Дома правительства, сейчас в помещении, на которое указал Модин, работает первый вице-премьер. А тогда, в 2010-м, вместо этого большого кабинета было два. По одну сторону снесённой стены работал Текебаев, по другую - Атамбаев.В 2010 году Омурбеку Бабанову, ставшему первым-вице-премьером, кабинет показался маленьким. И он распорядился снести стену, два кабинета превратились в одну большую, - признаются в Доме правительства. "Бывшая приёмная Текебаева превратилась в комнату отдыха", - сообщили чиновники.Можно, конечно, списать на забывчивость Текебаева, который не признал свой кабинет. Он, наверное, даже не замечал его, ведь был занят важными делами, писал ночами законы, а днем обсуждал "бизнес-проекты". А вот адвокатам стоило бы просто нормально изучить вопрос кабинета. Из-за халатности снова их подсудимый потерпел фиаско.

А есть ли смысл в этом? 

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Тимур Байменов
03.08.2017, 11:15
Карма: -8
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 77
Минусов: 85
Комментариев: 106

Адвокаты Текебаева только и делают, что капают на мозги. То отвод, то детские причины, чтоб прервать суд. Они точно адвокаты? Или просто провокаторы?

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