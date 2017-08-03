Адвокаты Текебаева ходатайствуют об осмотре кабинета, куда привел Модин

Сегодня, 3 августа, в Первомайском суде города Бишкек продолжается судебный процесс по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.

В ходе процесса адвокаты защиты подали ходатайство об осмотре кабинета, находящегося в доме правительства. Отметим на прошлом судебном разбирательстве было продемонстрировано видео, на котором Модин в ходе следствия привел якобы не к тому кабинету.

Адвокат подсудимого обратился к судье с ходатайством провести осмотр в кабинете, где произошло знакомство Текебаева с Абдрахмановым и Маевским. Кроме того, по словам адвокатов, они уверены, что продемонстрированное на видео помещение - это не кабинет Текебаева.

Однако судья не посчитал нужным провести следственный эксперимент в доме правительства. И на данное предложение защита получила отказ. Ввиду чего адвокаты сообщили, что ими был проведен самостоятельный эксперимент, зафиксированный на видео.

Однако сторона обвинения потребовала не поддерживать ходатайство. В свою очередь судья не поддержал идею о проведении следственного эксперимента.

"Эксперимент должен проводится в максимально приближенных условиях, вплоть до времени года. Тогда все происходило весной, сейчас конец лета", - сказал судья.