Вывескам на зданиях не место. Мэрия Бишкека меняет облик столицы

Бишкекглавархитектура совместно с управлением земельных ресурсов и другими службами мэрии столицы провела рейд по демонтажу незаконной наружной рекламы. Самовольно развешанные баннеры, растяжки и другие объекты были демонтированы.

Рейдовое мероприятие началось на пересечении проспектов Чуй и Манаса. Была привлечена спецтехника. За несколько часов сотрудники подразделений мэрии Бишкека демонтировали более ста вывесок, баннеров и растяжек. Этот рейд продлится несколько дней.

Специалисты Бишкекглавархитектуры отметили, что на основании постановления мэрии Бишкека работа по упорядочению наружной рекламы продолжится. Демонтаж будет производиться не только на центральных, но и второстепенных улицах Бишкека.