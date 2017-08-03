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Вывескам на зданиях не место. Мэрия Бишкека меняет облик столицы

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ВБ

Бишкекглавархитектура совместно с управлением земельных ресурсов и другими службами мэрии столицы провела рейд по демонтажу незаконной наружной рекламы. Самовольно развешанные баннеры, растяжки и другие объекты были демонтированы.

Рейдовое мероприятие началось на пересечении проспектов Чуй и Манаса. Была привлечена спецтехника. За несколько часов сотрудники подразделений мэрии Бишкека демонтировали более ста вывесок, баннеров и растяжек. Этот рейд продлится несколько дней.

Специалисты Бишкекглавархитектуры отметили, что на основании постановления мэрии Бишкека работа по упорядочению наружной рекламы продолжится. Демонтаж будет производиться не только на центральных, но и второстепенных улицах Бишкека.

URL: http://www.vb.kg/364245
Теги:
Бишкекглавархитектура, реклама, Бишкек
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Комментарии
Р
03.08.2017, 11:08

Молодцы!давно надо было.Спасибо

0
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