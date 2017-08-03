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Еще один самовыдвиженец отказался от участия в президентских выборах

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Айдана Абдуваитова

Еще один претендент на должность президента взял самоотвод. Информацию "ВБ" подтвердили в ЦИК.

Заявление об отзыве своей кандидатуры поступило от претендента Мамедова Нусрет Муса-Оглы. Он должен был сегодня, 3 августа, пройти тестирование на знание госязыка.

Мамедов руководит Фондом поддержки политики тюркоязычных государств в КР. В СМИ известен скандальными выходками. В 2012 году он отказался от награды лично от Ильхама Алиева под названием "Прогресс", а в 2015 году гражданка Азербайджана обвинила его в том, что под предлогом зачисления ее в вуз он заманил ее в Кыргызстан, а после домогался.

Напомним, Мамедов был одним из 48 самовыдвиженцев. Его фонд, открытый для подготовки к выборам составлял 520 сомов.

Вчера от участия в выборах отказался еще один самовыдвиженец - Анвар Сартаев.

URL: http://www.vb.kg/364246
Теги:
выборы, ЦИК
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