Адвокат: В суде по Текебаеву должны допросить ФУГИ и директоров "Мегакома"

Сегодня, 3 августа, в Первомайском суде города Бишкек продолжается судебный процесс по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.

Так, в ходе судебного процесса сторона защиты подала ходатайство о вызове в суд сотрудников ФУГИ, для того чтобы уточнить, при каких условиях созывается совет членов совета директоров "Мегаком" и рассматривалась ли кандидатура Алексея Модина на пост генерального директора.

"Возникает необходимость допросить сотрудников ФУГИ и выяснить причастность наших подзащитных в инкриминируемых им преступлениях. Прошу вызвать в суд директоров фонда по национализированию госимущества Назиру Усеналиеву, Азамата Мурзалиева и секретаря общества. Явку свидетелей, кроме Мурзалиева, мы обеспечим, так как он отбывает наказание по "Мегакому", - сказал адвокат Канат Хасанов.

Однако судья Айбек Эрнис уулу отклонил данное ходатайство, добавив, чтобы юрист не выходил за рамки предоставленного ходатайства.