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Адвокат: В суде по Текебаеву должны допросить ФУГИ и директоров "Мегакома"

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Родион Решетов

Сегодня, 3 августа, в Первомайском суде города Бишкек продолжается судебный процесс по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.

Так, в ходе судебного процесса сторона защиты подала ходатайство о вызове в суд сотрудников ФУГИ, для того чтобы уточнить, при каких условиях созывается совет членов совета директоров "Мегаком" и рассматривалась ли кандидатура Алексея Модина на пост генерального директора.

"Возникает необходимость допросить сотрудников ФУГИ и выяснить причастность наших подзащитных в инкриминируемых им преступлениях. Прошу вызвать в суд директоров фонда по национализированию госимущества Назиру Усеналиеву, Азамата Мурзалиева и секретаря общества. Явку свидетелей, кроме Мурзалиева, мы обеспечим, так как он отбывает наказание по "Мегакому", - сказал адвокат Канат Хасанов.

Однако судья Айбек Эрнис уулу отклонил данное ходатайство, добавив, чтобы юрист не выходил за рамки предоставленного ходатайства.

URL: http://www.vb.kg/364249
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
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Комментарии
Сергей Тихомиров
03.08.2017, 13:11
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И что? Если они скажут, что кандидатура Модина никогда не рассматривалась, это как-то докажет, что Текебаев не вымогал с Маевского деньги?

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