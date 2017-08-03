Погода
$ 69.02 - 69.52
€ 81.24 - 82.52

Лексус влетел в ограждение моста. Ночная авария на Сухэ Батора - К. Маркса

344  0
Кирилл Степанюк

Сегодня ночью в районе канала в 5-м микрорайоне "Лексус RX 350" на большой скорости влетел в ограждение моста. Удар был настолько сильным, что у кроссовера оторвало колесо. Очевидцы рассказывают, что видели несколько серьезно раненых.

В пресс-службе УПМ Бишкека подтвердили факт аварии на пересечении улиц Сухэ Батора и Карла Маркса. Вызов на место ДТП был зафиксирован в 4.30 утра. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. С места происшествия в городскую клиническую больницу были госпитализированы 3 человека, они получили черепно-мозговые травмы и ушибы.

"Для установления причин ДТП назначены все необходимые экспертизы", - сообщили "ВБ" в пресс-службе УПМ.

URL: http://www.vb.kg/364250
Теги:
ДТП, Бишкек, Патрульная милиция
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  