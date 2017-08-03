Лексус влетел в ограждение моста. Ночная авария на Сухэ Батора - К. Маркса

Сегодня ночью в районе канала в 5-м микрорайоне "Лексус RX 350" на большой скорости влетел в ограждение моста. Удар был настолько сильным, что у кроссовера оторвало колесо. Очевидцы рассказывают, что видели несколько серьезно раненых.

В пресс-службе УПМ Бишкека подтвердили факт аварии на пересечении улиц Сухэ Батора и Карла Маркса. Вызов на место ДТП был зафиксирован в 4.30 утра. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. С места происшествия в городскую клиническую больницу были госпитализированы 3 человека, они получили черепно-мозговые травмы и ушибы.

"Для установления причин ДТП назначены все необходимые экспертизы", - сообщили "ВБ" в пресс-службе УПМ.