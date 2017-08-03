Атамбаев: У кыргызов был многовековой тернистый путь

Сегодня, 3 августа, президент Алмазбек Атамбаев выступил с обращением по случаю Дня памяти жертв национального восстания кыргызского народа в 1916 году.

Текст обращения главы государства:

"Уважаемые соотечественники!

Сегодня мы с вами отдаем дань памяти жертвам трагических событий 1916 года, говорим об уроках национально-освободительного восстания кыргызского народа.

Сегодня мы вновь вспоминаем о том, как на протяжении десятилетий пытались стереть из памяти народа эту одну из самых кровавых трагедий в истории Кыргызстана, заставить людей навсегда забыть о сотнях тысяч жертв. Даже после обретения Кыргызстаном независимости стремление инициативной и патриотично настроенной части гражданского общества открыть историческую правду долго не находили серьезной поддержки.

В 2016 году мы исполнили священный долг перед памятью предков. Долг, который на протяжении ста лет оставался тяжелым грузом для многих поколений кыргызстанцев. Монумент памяти жертв трагических событий 1916 года стал не только данью памяти погибших предков, но и олицетворением стремления народа Кыргызстана к свободе, независимости и возрождению собственной государственности.

На лицевой стороне написаны шесть строк, которые отражают многовековой тернистый путь кыргызов:

Дүйнөгө ак калпакчан көрүндүк биз,

Асмандан жамгыр болуп төгүлдүк биз,

Чөп болдук жер тандабай өсө берген,

Булуттай аалам кездик, чачылдык биз,

Кырылып бара жатып тирилдик биз,

Бөлүнүп бара жатып бириктик биз!

(В белых калпаках этому свету явились мы,

Как дождь с неба пролились мы.

Росли как трава, не выбирая почву мы,

Словно облака рассеялись мы.

Исчезая возродились мы,

Объединились мы чуть не распавшись! )

Восстание 1916 года и Уркун разбудили самосознание, пробудили достоинство кыргызского народа. Народ получил огромный заряд энергии, благодаря которой в ХХ веке была возрождена кыргызская государственность. А сегодня Кыргызстан является устремленным в будущее независимым государством, отстаивающим свои национальные интересы, решающим задачи успешного развития и повышения благосостояния граждан.

Мы обязаны как зеницу ока беречь свою государственность и свою свободу.

Мы должны помнить прошлое, но жить будущим.

Вместе мы построим страну свободных людей, независимый и сильный Кыргызстан!

Мира и процветания нашей стране, единства и благополучия нашему народу!"

Президент

Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев