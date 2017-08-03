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В суде по делу Текебаева напряжение. Уже все друг с другом переругались

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Родион Решетов

Сегодня, 3 августа, в Первомайском суде города Бишкек продолжается судебный процесс по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.

Обстановка в зале заседания накалилась. Началось все с того, что адвокат, предоставляя ходатайство, по мнению судьи, отклонился от сути заявления и стал рассказывать о материалах не по делу. На это юрист Канат Хасанов сказал, что он говорит только по факту и рассказывает о всех деталях дела. В итоге словесная перепалка между судьей и адвокатом закончилась предупреждением.

Но как сказал юрист, он привык работать так в отличие от прокуроров. На что прозвучала реплика уже со стороны обвинения с просьбой сделать адвокату замечание, кроме того, ему также поступила просьба не повышать голос.

Спустя некоторое время уже сам адвокат Хасанов попросил сделать замечание прокурорам, так как те комментировали его выступление. Судья сделал замечание обеим сторонам.

URL: http://www.vb.kg/364253
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
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Комментарии
Сергей Тихомиров
03.08.2017, 13:08
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Адвокаты Текебаева походу войдут в историю юриспруденции как пример неэтичного поведения, дезинформации и искусственного затягивания дела.

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