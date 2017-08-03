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Два боксера Кыргызстана пробились в 1/4 финала юношеского чемпионата Азии

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Гулиза Авазова

Боксеры Кыргызстана стартовали на чемпионате Азии среди юношей в городе Пуэрто-Принсеса (Филиппины).

Как сообщает официальный сайт Азиатской конфедерации бокса, в первый день соревнований прошли 32 поединка, и в четырех из них участвовали кыргызстанцы.

В частности, в наилегчайшем весе до 46 кг Баяман Магзымов свою первую встречу провел с представителем Таиланда Туамчароеном Наттапонгом. Бой кыргызстанец выиграл со счетом 3:2 и вышел в четвертьфинал чемпионата. Теперь он проведет поединок с Акилбеком Мухтаровым из Казахстана.

Еще один кыргызстанец стартовал с победы в весовой категории до 50 кг - Муктарбек Ибраимов. Он провел бой с боксером из Саудовской Аравии Абдулазизом Аль-Атби. В конце первого же раунда кыргызстанец заставил открыть счет на нокдаун против соперника, а в конце второго раунда рефери был вынужден остановить поединок в пользу Ибраимова. В 1/4 финала кыргызстанец выйдет на ринг против боксера из Китая Ю Хао Лонга.

Отметим, в первый день чемпионата также выступили двое кыргызстанцев Мусабек Мырзабек уулу (до 52 кг) и Рыспек Бектенов (до 54 кг), которые выбыли из чемпионата, проиграв первые поединки.

Как сообщается, в первенстве Азии среди юниоров принимают участие 138 боксеров из 18 стран, которые борются за 13 комплектов медалей. Кыргызстан представляют 11 молодых мастеров кожаной перчатки.

Сегодня также выступят четверо кыргызстанцев, в частности Умар Кубанычбек уулу (до 63 кг), Ахмед Усупов (свыше 80 кг), Керимбай Эркинов (до 75 кг) и Байбек Анарбек уулу (до 70 кг).

URL: http://www.vb.kg/364254
Теги:
бокс, чемпионат
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