В "Ата-Бейит" почтили память погибших в ходе трагических событий 1916 года

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня, 3 августа, почтил память погибших в ходе трагических событий 1916 года в Национальном историко-мемориальном комплексе "Ата-Бейит". Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Глава кабмина, руководитель аппарата президента Сапар Исаков, полпред в Чуйской области Бактыбек Кудайбергенов, руководители государственных органов, представители творческой и научной интеллигенции, духовенства приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориалу памяти погибших в ходе трагических событий 1916 года в Национальном историко-мемориальном комплексе "Ата-Бейит".

В память о погибших в 1916 году была прочитана поминальная молитва.

Напомним, что 2 сентября 2016 года к 100-летию трагических событий 1916 года на территории Национального историко-мемориального комплекса "Ата-Бейит" был открыт мемориал памяти погибших в ходе трагических событий 1916 года.

Согласно постановлению Жогорку Кенеша "Об установлении Дня памяти жертв национального восстания кыргызского народа в 1916 году" от 18 апреля 2008 года первая пятница августа установлена Днем памяти жертв национального восстания в 1916 году.