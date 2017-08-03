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Детскую больницу полностью реконструируют. Саудовский фонд поможет в этом

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ВБ

Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР "О ратификации Кредитного соглашения между КР и Саудовским фондом развития по проекту "Реконструкция и расширение государственной детской больницы скорой медицинской помощи города Бишкек", подписанного 17 мая 2017 года в городе Джидда". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Закон принят Жогорку Кенешем 28 июня 2017 года.

Целью проекта является реконструкция и расширение государственной детской больницы скорой медицинской помощи города Бишкек, способной в любое время суток обеспечить детское население не только города, но и близлежащих районов качественной медицинской помощью.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

URL: http://www.vb.kg/364256
Теги:
Алмазбек Атамбаев, дети, закон, здравоохранение
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