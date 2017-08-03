На напавших на журналистку и милиционеров парней возбудили уголовное дело

В отношении молодых людей, нападавших на сотрудников патрульной милиции и журналистку Карачач Шакирову, возбуждено уголовное дело. Об этом "ВБ" сообщили в пресс-службе ГУВД.

Там рассказали, что задержаны шесть человек - 1990, 1997, 1998, 1989, 1993, 1999 годов рождения. Их водворили в ИВС. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье 234 УК КР ("Хулиганство").

Напомним, вчера, 2 августа, журналист Карачач Шакирова сообщила о том, что на нее напали представители ЛГБТ. По ее словам, в 5.30 на вызов 102 поступила жалоба, что в одной из квартир дома на улице Уметалиева сильно шумят. Журналистка выехала вместе с экипажем по данному адресу. Находившиеся в квартире молодые люди напали на девушку, в результате чего она получила сотрясение мозга и была госпитализирована.

В ГУВД добавили, что молодые люди применили силу и в отношении сотрудников патрульной милиции, сорвали с них погоны. Им также оказана медицинская помощь.