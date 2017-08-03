Погода
$ 69.02 - 69.52
€ 81.24 - 82.52

На напавших на журналистку и милиционеров парней возбудили уголовное дело

309  0
Айдана Абдуваитова

В отношении молодых людей, нападавших на сотрудников патрульной милиции и журналистку Карачач Шакирову, возбуждено уголовное дело. Об этом "ВБ" сообщили в пресс-службе ГУВД.

Там рассказали, что задержаны шесть человек - 1990, 1997, 1998, 1989, 1993, 1999 годов рождения. Их водворили в ИВС. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье 234 УК КР ("Хулиганство").

Напомним, вчера, 2 августа, журналист Карачач Шакирова сообщила о том, что на нее напали представители ЛГБТ. По ее словам, в 5.30 на вызов 102 поступила жалоба, что в одной из квартир дома на улице Уметалиева сильно шумят. Журналистка выехала вместе с экипажем по данному адресу. Находившиеся в квартире молодые люди напали на девушку, в результате чего она получила сотрясение мозга и была госпитализирована.

В ГУВД добавили, что молодые люди применили силу и в отношении сотрудников патрульной милиции, сорвали с них погоны. Им также оказана медицинская помощь.

URL: http://www.vb.kg/364258
Теги:
ГУВД, ЛГБТ
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  