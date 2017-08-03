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Суд Тологонова: награбленное распродавали через родственников мародеров

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Гулиза Авазова

Сегодня, 3 августа, продолжился судебный процесс по делу экс-депутата Райкана Тологонова. В качестве свидетеля вызвали Гулзаду Абдыкадырову, муж которой покупал награбленную технику во время апрельских событий 2010 года.

По ее словам, технику, в частности посудомоечную машину, муж купил в 2011 году у родственников Дастана Оморова. Отметим, Оморов также является осужденным за мародерство и проходит в качестве свидетеля по данному делу.

Как отметила Абдыкадырова, у них были сомнения насчет техники, так как не было инструкций. "Потом объявляли по телевизору [о мародерствах] и мы решили вернуть ее", - добавила она.

Напомним, фамилия Дастана Оморова озвучивается в судебных процессах, связанных с мародерством. Помимо этого, Аламудунский районный суд признал виновным Оморова за мародерство вместе с подельником Абдуллой Юсуповым.

URL: http://www.vb.kg/364259
Теги:
Райкан Тологонов, суд
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Комментарии
Бермет Осмонкулова
03.08.2017, 17:58
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Минусов: 34
Комментариев: 62

А ничего, что тому же Оморову предлагали устранить Юсупова. 10 тысяч долларов сразу и еще 5 штук после исполнения. Именно такой разговор вел Муса Тологонов и Оморов, к тому же Муса позже украл фотоаппарат у следователя из кабинета. Тологоновы в ту ночь мародерили до утра, обрез кстати был Бакиевский.

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Тимур Байменов
03.08.2017, 19:07
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Я так понимаю многие стали забывать те дни, помните, что Тологонов был везде там где были мародерства. 

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Самат Камчыбеков
03.08.2017, 19:55
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Бермет Осмонкулова

А ничего, что тому же Оморову предлагали устранить Юсупова. 10 тысяч долларов сразу и еще 5 штук после исполнения. Именно такой разговор вел Муса Тологонов и Оморов, к тому же Муса позже украл фотоаппарат у следователя из кабинета. Тологоновы в ту ночь мародерили до утра, обрез кстати был Бакиевский.

https://youtu.be/hVMpLDcNHvo

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